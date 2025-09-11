Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto. Unicaja B. Fotopress

Ibon Navarro: «Vamos a jugar muy diferente, porque nuestras armas son diferentes»

El técnico del Unicaja repasó la actualidad del equipo en el programa 'La Jugada Málaga' de Canal Sur

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:47

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, adelantó un cambio en el estilo de juego cara a la próxima temporada. El técnico analizó la situación de ... su plantilla tras un verano con muchos cambios y puso en valor la importancia de los jugadores que se han quedado en Málaga. El vasco fue el invitado del programa de Canal Sur, 'La Jugada Málaga', donde también confirmó que cumplirá su contrato con el Unicaja, que expira en junio de 2027.

