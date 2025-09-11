Ibon Navarro: «Vamos a jugar muy diferente, porque nuestras armas son diferentes»

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, adelantó un cambio en el estilo de juego cara a la próxima temporada. El técnico analizó la situación de ... su plantilla tras un verano con muchos cambios y puso en valor la importancia de los jugadores que se han quedado en Málaga. El vasco fue el invitado del programa de Canal Sur, 'La Jugada Málaga', donde también confirmó que cumplirá su contrato con el Unicaja, que expira en junio de 2027.

Estilo de Juego

Tenemos que cambiar la forma de jugar, porque los jugadores que han venido son muy diferentes a los que se han ido, aunque jueguen en la misma posición. Tengo que cambiar mucho. Ese es el mayor problema, porque si los que han venido por Taylor, Osetkowski y Carter jugasen como ellos, pues sólo había que enseñarles lo que habían hecho, que ha sido muy exitoso. Empezamos a ser previsibles después de algunos años. Tenemos que potenciar explotar sus fortalezas y tapar sus debilidades.

Paciencia

El borriquete está bueno, pero el solomillo está espectacular. Hay que esperar un poco, no podemos tener prisa. Va a llevar tiempo. Me gustaría pedir paciencia, la que se tuvo cuando no había muchas expectativas en 2022. Había ilusión, pero no muchas expectativas. Ahora hay mucha ilusión, pero las expectativas y la exigencia han subido. No sería justo pedirle al equipo que rinda como en 2024, porque no tiene el trabajo de estos años. Además, Castañeda ha tenido problemas, Duarte se ha incorporado tarde, Balcerowski, también... Es decir, dos de los jugadores y nuestro cinco más grande no han hecho los primeros 18 entrenamientos de cancha. Vamos tarde.

El reclamo de los éxitos

Aquí tuvimos que vender la burra para que los jugadores viniesen, ahora el cuento no lo es tanto. La diferencia está, al margen de los títulos, es que hemos generado una forma de hacer las cosas y que funciona de una forma. Antes no. Ahora los procesos están marcados. La forma de jugar en muchos aspectos, está muy marcada. A los jugadores les viene bien y les gusta. La sala de trofeos es bonita, pero aprieta. Cuando se perdieron tres partidos seguidos, parecía que había que matar a algunos jugadores y al entrenador, pues imagínate viniendo de una temporada en la que ganamos cuatro títulos.

Más nivel en la Champions

Se han incorporado equipos de pedigrí y continúan otros que han fichado jugadores de alto nivel. Somos uno de los favoritos, pero cada vez menos claro. Yo soy muy cagón. Me llaman la atención las cosas buenas de los rivales con los que jugamos, por eso me parecen equipos peligrosos. Si un día aparece un jugador inspirado te puede complicar las cosas. En la BCL me sorprendió el nivel de entrenadores. Lo dije el año pasado y eso hace que los equipos con menos capacidad lleguen a su máximo potencia. Si no estás a un nivel de 80-90, te pueden ganar. Por eso siempre creo que mi equipo puede perder si no estamos bien, pero también que podemos ganar a cualquiera...

Chris Duarte

Es un chico que tenía ofertas muy importantes de equipos de la Euroliga y tuvo el interés de un equipo campeón en enero y febrero (el Real Madrid). Lo bueno es que sus valores son diferentes. Sus valores familiares son grandes. Le garantizamos que su familia estaría bien aquí. Es complicado a nivel de gestión, porque nunca hemos tenido un jugador como él. Sus costumbres y hábitos son distintos y también hay que acostumbrar al equipo, porque aquí nunca hubo estrellas. Hay que gestionarlo a él y al equipo.

La situación de Alberto Díaz

Está mejor, podremos contar con él en breve. Todos han sido responsables. Sus antecedentes con esta lesión eran peligrosos. Quería apurar sus opciones. Lo hace siempre. Por eso es el jugador que es, porque es todo alma y corazón. Eso le ha hecho correr riesgos. Ha sido responsable y sabía de los riesgos. En un verano con tantos jugadores nuevos es capital que esté aquí para ayudar a los nuevos y al cuerpo técnico. En la selección le hemos echado de menos, pero que hubiese ido no habría garantizado que pudiese jugar. Espero que estará en la Copa de Andalucía.

La salidas del verano

Lo de Sima nos pilló con el paso cambiado. Son cosas que se pasan por alguna razón. Nos lo comunicó a las ocho de la mañana, yo estaba reunido con Melvin Ejim y Sulejmanovic estaba celebrando su despedida de soltero en Marbella. Vino a tomarse un café conmigo y se llevó el contrato debajo del brazo. Me fastidia mucho que se hayan marchado, pero es lo que les prometí. Yo les dije que este equipo les ayudaría a jugar la Euroliga. El año pasado tuvieron opciones, pero les dije que esperasen porque no eran buenas. Este año sí, este año sí han sido muy buenas para Tyson y Dylan. Después de decirles que les vamos a ayudar, no te puedes enfadar, sino estar orgullosos.

Mario Saint-Supéry

Cuando se marchó a Burgos, el que no quería que se fuese era yo. Hay distintas visiones. La de su agente, que era que saliese. El club hizo lo que tenía que hacer, que era dejarle salir para que creciese y volviese con más minutos, pero no porque a mi no me gustase, sino porque el equipo estaba diseñado para otra cosa. El equipo no es un instrumento para que Mario jugase. Pudo jugar en algún partido 20 minutos, pero no puedes tenerlo que juegue un día ese tiempo y en el resto de partidos no juegue. Eso es una falta de responsabilidad. Me pareció positiva su salida al Tizona. Con la marcha de Diego Ocampo a Manresa vimos que era el escenario perfecto y tenía una cabida clara. Nuestra idea era recuperarlo, máxime porque Juanma tiene una preocupación máxima con los cupos, especialmente con Mario, que iba a tener un impacto muy grande. Pero ya en febrero vimos que no era posible por el dinero que pagan las universidades americanas. Para igualarlo lo habríamos convertido en el mejor pagado del equipo y eso era imposible. El baloncesto ha cambiado para los jóvenes, porque van a ganar el dinero que jamás ganarán en Europa. Es posible que Mario no vuelva y se quede en la NBA. Ojalá. Tengo fe en él y le va a ir bien. Nunca un novato juega y él va jugar en Gonzaga. Si fuese su agente y su padre, habría hecho lo mismo. Ha hecho lo que tenía que hacer. Se le va solucionar la vida y va a tener cerca el sueño de la NBA.

La Copa Andalucía

Estarán Olek, Alberto y Chris y eso va a reubicar a otros jugadores y que estos jugadores cometan errores. Es un partido que no será fácil porque el Granada ha hecho un equipo con jugadores nivel Euroliga.

La Intercontinental, más compleja

Va a ser más dura, porque no llegamos con el nivel del año pasado, tanto a nivel táctico como físico. Llegamos con un ritmo que no tenía nadie, también con un volumen táctico. Eso no pasará este año, porque tenemos cuatro jugadores que se incorporan esta semana. Tampoco tenemos ritmo físico. No estaremos ni al 60%, no sé si nos dará con eso. He visto al equipo japonés y al equipo de G-League, también al australiano que es muy buen equipo.

Seis cupos para la Intercontinental

No le veo demasiado sentido. Cuatro en la ACB, cinco en la Champions y me parece una incongruencia, porque atenta al diseño de los equipos. Tenemos a Manu, pero es una falta de sensibilidad hacia el diseño de los equipos. El éxito de los equipos está en el verano. Vamos a ver si Djedovic puede llegar. Sus sensaciones son buenas, pero las pruebas no. Va a viajar y si no puede estar, se vestirá Manu, lo que obligará a descartar a otro.

Futuro del baloncesto

Cuando te crees que está todo inventado, aparece una cosa nueva. Una de las cosas que ha surgido salió por un error. Un jugador que hizo una cosa mal y fue efectiva. Los entrenadores, especialmente los españoles, tenemos una visión corporativista. Compartidos información. Los de fuera se impresiona porque lo contamos todo. Si yo cuento mi secreto y tú lo destrozas, me obligas a cambiarlo y a mejorarlo. Nosotros copiamos, pero debes copiar lo bueno y saber explicarlo, algo que no es fácil. El baloncesto cambia.

Libro de jugadas

Tendré unas 200, pero el Unicaja no juega 200, juega las que yo creo que se ajustan a los jugadores. He quitado muchas, he añadido nuevas y hemos creado. Tenemos un juego peculiar con tres manejadores, pero que sufrirá en el rebote. Vamos a jugar muy diferente, porque las armas que vamos a tener van a ser muy diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. Para mí un equipo no va de sumar talento, porque ganaría el que tiene más. Se trata de que rime y suene, que suene bien. No es una cuestión de sumar, sino que encajen, que los coros suenen bien. El cantante principal es importante, pero no es nada sin los coros. Estoy tranquilo. Se fueron jugadores importantes a nivel humano, pero creo que si se hubiesen ido alguno de los que se han quedado como Alberto, Kalinoski, Perry, Djedovic, Barreiro, Kravish o Tyson... El Unicaja son ellos, porque son los que están desde hace tres años. Ellos son los que encarnan de verdad los que encarnan el Unicaja dentro y fuera de la pista.

La plantilla de catorce

Era lo que más energía me quitaba, más sueño y tiempo con los asistentes. Las finales eran lo peor. Dejar fuera a un jugador en el último partido de la fase regular le encantaba, porque sabía que luego estaría. Lo de los catorce es el diseño. La entrada de Balcerowski, que era imperativo para el club, no se podía dejar pasar. Le expuse al club los problemas que tendría, no los catorce, sino tener siete pívots. Melvin era un interior peculiar. Fue un problema grande.

Su futuro

Han preguntado. En el deporte cuando tomas una decisión, puedes cambiar porque te ha pasado algo, pero tengo claras las razones por las que renové hasta 2027. Cuando en el 2022 comenzamos el proyecto de crear algo bonito, lo más importante era el estilo, es un legado que se va a quedar ahí. Creo que cuando se toma una decisión no puede estar abierto a cualquier cosa. Claro que han llamado, pero mi agente es consciente de lo que quiero yo. Es consciente de lo que quiero. A veces me dice que si no me voy a cansar de ganar aquí. Si no pasa nada extraordinario, acabaré en junio de 2027 cuando el presidente acaba en la presidencia del Unicaja. La estabilidad y la zona de confort no deben estar dentro de los valores de un entrenador. Cuando estás demasiado cómodo, es el momento de cambiar. Una de las grandes incógnitas es que esto lo hemos podido hacer aquí, pero no sé si se podría hacer con jugadores que ya tienen un estatus, porque este equipo está hecho con buenas personas. Taylor viene aquí porque todas las referencias que tenemos son las de un jugador con unos valores que encajan en el vestuario. Mi inquietud es si esto que hicimos aquí se puede hacer en un equipo con doce estrellas. Todos me dicen que no, y cuando me dicen que algo es imposible, eso me encanta. Igual un día llega la oportunidad. Este equipo está a ese nivel deportivo de los grandes. Habrá que esperar.