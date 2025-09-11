Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, dando indicaciones a sus jugadores la pasada temporada. ACB Fotos / Mariano Pozo

El Unicaja, ante el reto de los 65 partidos

La pasada temporada, en la que más encuentros disputó de toda su historia, superó los 61 de la 2022-23, la más 'larga' hasta el último año

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:34

La temporada arrancará oficialmente para el Unicaja la semana que viene con la disputa de la Copa Intercontinental. La expedición partirá el domingo hacia Singapur, ... con unos días de margen, para hacerse al nuevo horario y al lugar en el que se jugará el primer título de la nueva campaña. El primer partido será el jueves, ante el Alahli de Libia, y para entonces se espera que el 'jet lag' haya quedado atrás y que los pupilos de Ibon Navarro se hayan adaptado a la que será su casa por una semana completa, si es que todo sale bien y consiguen llegar a la final. Este año, eso sí, se espera una edición más competitiva, con equipos de una gran tradición en América, caso del Flamengo, y un NBA G League United que cuenta con un campeón de la Euroliga en sus filas. Sea como fuere, el devenir de la competición irá marcando los hechos.

