Un campeón de la Euroliga en la plantilla del NBA G League United para la Copa Intercontinental
El conjunto estadounidense, subcampeón en 2024, se presenta como el gran rival del Unicaja
Málaga
Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:19
El Unicaja ya conoce la composición definitiva de todos sus rivales en la Copa Intercontinental que se disputará la próxima semana en Singapur y en ... la que defiende el título. El último equipo participante en anunciar su configuración para el torneo ha sido el NBA G League United, el combinado de la Liga de Desarrollo que fue subcampeón en la edición de 2024.
Al igual que el año pasado, el conjunto estadounidense reúne a un grupo de jugadores con experiencia en la segunda liga estadounidense y a algunos con carreras desarrolladas en otras ligas. Entre todos ellos destaca el nombre de Chasson Randle, que jugó en el Real Madrid en la temporada 2017-2018. El base, que ahora tiene 32 años, llegó al conjunto blanco después de varias campañas en la NBA para suplir la baja de Sergi Llull, lesionado entonces en la rodilla. Randle cubrió la ausencia del internacional español y ayudó al Madrid a conquistar la Euroliga esa temporada. Después su carrera ha alternado entre contratos cortos en la NBA y la Liga de Desarrollo. Tuvo otra experiencia en Europa con el AEK, también pasó por el baloncesto de Puerto Rico. La pasada temporada fue campeón de la Liga de Desarrollo con los Stockton Kings.
El NBA G League United estará entrenado por Joseph Blair, también con experiencia en el baloncesto europeo durante su etapa como jugador, y preparará su participación en la Copa Intercontinental con dos amistosos en Japón. El conjunto estadounidense está encuadrado en el grupo B, junto al Flamengo y el Illawarra Hawks, campeón de Australia.
Plantilla del NBA G League United.
James Akinjo, Sterling Manley, Buddy Boeheim, Chasson Randle, Dexter Dennis, Jaden Shackelford, Taylor Funk, Jamarion Sharp, Evan Gilyard, Walton Jr, Feron Hunt, Devin Williams, Taevion Kinsey y Robert Woodard II.
