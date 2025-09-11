Manu Trujillo completará la expedición del Unicaja a la Copa Intercontinental

El Unicaja desplazará catorce jugadores a la Copa Intercontinental que se disputa la próxima semana en Singapur y en la que el conjunto malagueño defiende ... el título. Una vez que Olek Balcerowski ya se ha incorporado a los entrenamientos, el equipo está al completo para la cita que se celebrará en el país asiático, aunque Djedovic todavía está lesionado.

El equipo viaja el domingo y será el canterano Manu Trujillo el que completará la expedición. Se da la circunstancia de que el año pasado también estaba previsto que viajase, pero el fichaje en el último momento de Balcerowski le hizo quedarse en tierra.

Además, la FIBA ha exigido como novedad esta temporada que los equipos tienen que contar con seis jugadores con licencia de cupo de formación. La lesión en el sóleo de Djedovic hace que sea duda hasta el último momento, por lo que la presencia de Trujillo en la expedición garantiza poder cumplir con la norma, aunque si el bosnio no se recupera la entrada del base malagueño obligaría a descartar a otro profesional. El Unicaja cuenta con los siguientes cupos: Alberto Díaz, Barreiro, Tyson Pérez, Djedovic y Balcerowski. Además también tiene Sulejmanovic, que es cupo para la Basketball Champions League, pero no en la ACB, y al canterano Trujillo.