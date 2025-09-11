Teledeporte emitirá la Copa Intercontinental de baloncesto
El canal temático de RTVE ofrecerá los encuentros que disputará el Unicaja la próxima semana en Singapur y sustituye a 101 Televisión
Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:56
El Unicaja pone el domingo rumbo a Singapur para disputar la Copa Intercontinental, en la que intentará revalidar el título del año pasado. El equipo ... malagueño se medirá en la fase de grupos al Alahli de Libia y al Utsonomiya Brex de Japón ante los que buscará el pase a la final.
Para que los aficionados puedan seguir los partidos tendrán que conectar con Teledeporte, el canal temático de RTVE, que será el encargado de ofrecer los encuentros del Unicaja en esta Copa Intercontinental.
El pasado año fue la cadena malagueña 101 Televisión la que ofreció el torneo dentro del acuerdo que tenía con la FIBA y la Basketball Champions League. Sin embargo, esta temporada no está claro que 101 siga ofreciendo la competición europea, de la que Teledeporte ofrecerá los partidos de los cuatro conjuntos españoles (Unicaja, Tenerife, Joventut y Gran Canaria), que podrían ser cinco si el UCAM Murcia logra una plaza en la fase previa.
En caso de que 101 Televisión no ofrezca la Basketball Champions League habrá que estar atentos para ver cómo Teledeporte compagina esos cinco equipos. La otra alternativa está en DAZN, esta de pago, pues tiene integrada la plataforma Courtside de la FIBA.
