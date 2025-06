La UCO apunta a la supuesta financiación ilegal del PSOE: «Te van a pedir el impuesto»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe apunta la posibilidad de que la trama Koldo-Abalos-Cerdán también hubiera servido ... para nutrir de fondos irregulares al Partido Socialista. Varios mensajes de 2022 entre Koldo García y quien fuera director general de Carreteras en la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes, Javier Herrero, avalan las sospechas de esa posible financiación irregular.

En una do de esos mensajes, Koldo García, una semana después de reunirse con Santos Cerdán para tratar de obras según explica la UCO, se mensajeó con Javier Herrero. «Perdona que te moleste, me pide tu teléfono el gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos», le preguntó la mano derecha de Ábalos a Herrero. «Si no se lo doy yo, lo consigue seguro», respondió el director de Carreteras en tono de broma. «Creo que te van a pedir el impuesto», le avisó García. Por entonces –recuerda la UCO- la gerencia del PSOE estaba en manos de Ana María Fuentes, colocada en ese puesto precisamente por Santos.

Poco después, Koldo, según los wasaps recuperados por la UCO- se volvió a poner en contacto con el exdirector de carreteras para confirmar que la llamada se había producido. Herrero se lo confirmó y le dijo que el PSOE le había enviado un «formulario» pero que «no le había especificado cuantía«. Para los agentes de la Guardia Civil no hay duda: »desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica« a las arcas del partido por haberse supuestamente lucrado con alguna comisión.

Cabe recordar que además de Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos hay otros dos altos cargos que aparecen en las grabaciones del exportero de prostíbulo en las que se reparten los sobornos: la exdirectora de Adif Isabel Pardo de Vera y el propio Javier Herrero.