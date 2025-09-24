Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Peinado anuncia su intención de que si se llega a la vista oral también se sienten en el banquillo el delegado del Gobierno en Madrid y la asistente de Moncloa por el supuesto uso de esta última para gestionar la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:02

El juez del caso Begoña Gómez manda a juicio a la mujer de Pedro Sánchez acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, ... su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  6. 6 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  7. 7 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  8. 8 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  9. 9 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  10. 10 Nueva plaga en Andalucía: llegan los gusanos cabezudos y la Junta toma medidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación