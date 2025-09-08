Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, en la tribuna de invitados del Congreso Efe

Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018

La mujer del presidente, que también impugna su imputación por el supuesto uso de su asistente en Moncloa para la cátedra, alega que esos correos contienen «aspectos íntimos de la personalidad»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:41

Begoña Gómez ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los mails que la mujer de Pedro Sánchez ... ha remitido y recibido desde su cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid pidió a principios de este mes todos los correos de la cuenta que Gómez tiene asignada en Presidencia («bgomez@presidencia.gob.es») desde la apertura de ésta, en verano de 2018. Todo ello en el marco de la investigación abierta por Peinado por malversación para aclarar si Cristina Álvarez, asistente oficial de Gómez en Moncloa, acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que dirigió la esposa de Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  7. 7 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  8. 8 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  9. 9 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  10. 10 Suplanta el mail de un abogado cambiando una letra para estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018

Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018