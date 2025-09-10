Sánchez defiende que su Gobierno es «limpio» mientras Feijóo le echa en cara la corrupción

La primera sesión de control en el Congreso del nuevo curso político ha vuelto a evidenciar la alta tensión entre el presidente del Gobierno y ... el líder de la oposición. Pedro Sánchez ha esgrimido los datos económicos y la postura de España en el conflicto de Gaza para defenderse de las acusaciones de corrupción lanzadas por Alberto Núñez Feijóo, que ha tratado de acorralar al Ejecutivo con los casos judiciales del fiscal general del Estado o del entorno del presidente.

«Este es un Gobierno limpio, comprometido con las causas sociales y que condena el genocidio de Gaza», ha asegurado Sánchez, que ha situado a España como un ejemplo de «desarrollo económico y lucha contra la desigualdad». «Tenemos 22 millones de personas ocupadas y representamos el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea», ha presumido.

Sánchez ha utilizado estos argumentos después de que Feijóo le preguntara si considera «ejemplar» su apoyo al fiscal general del Estado, que su antiguo número dos, José Luis Ábalos, se reuniera con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para supuestamente «hablar de negocios», y que su mujer, Begoña Gómez, esté «pluriimputada». «Si algún presidente se encontrara bajo alguno de estos supuestos, ¿usted pediría su dimisión?», le ha cuestionado Feijóo.

«A usted ya solo le mueve el miedo: a los jueces, por lo que saben; a los medios, por lo que puedan publicar; a los socios, por si le dejan caer; y a la gente, por si habla; y miedo a que usted mismo acabe en el juzgado», ha insistido el líder del PP. Mientras, Sánchez ha criticado a Feijóo por su «plantón institucional» en la apertura del Año Judicial «utilizando una conversación falsa con el Jefe del Estado para excusar lo inexcusable».