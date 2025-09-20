Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, este viernes en Oleiros (A Coruña).

El embajador de Palestina en España: «Nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre»

Denuncia que Israel busca borrar el pasado y «sumir en la ignorancia» al pueblo de Gaza para que su única preocupación sea «conseguir un plato de comida»

R. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha asegurado este viernes que «nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno» a lo que está ... ocurriendo con su pueblo con la brutal guerra lanzada por Israel tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023. Así lo ha señalado en un acto público en el municipio coruñés de Oleiros, donde ha remarcado que confía en que «en algún momento gozará de los valores humanos de justicia, libertad, paz y vida».

