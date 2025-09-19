Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Feijóo y Aznar, este viernes, en la clausura del Campus FAES 2025. EFE

Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

El líder del PP y el expresidente coinciden en que el Gobierno utiliza el conflicto de Gaza para tapar sus problemas con la corrupción

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:01

El PP se esfuerza en unificar sus discursos sobre Gaza para escapar de la presión del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ... ha moderado sus declaraciones sobre la masacre en la Franja, y José María Aznar, representante de los 'halcones' del partido, han aparcado posibles divergencias y en el cierre del Campus FAES 2025 se han centrado en lo que les une, esto es, la crítica a la utilización que Pedro Sánchez está haciendo del conflicto en Palestina y en general, de la política exterior de España, para tapar los escándalos de corrupción del Ejecutivo.

