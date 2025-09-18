Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en el Palacio de la Moncloa. A. Pérez Meca / Europa Press

Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo

El mandatario alemán da largas a la petición del Gobierno español para que el catalán sea oficial en la UE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:06

Lo que política exterior es una minucia, puede convertirse en una sima gigantesca cunado se trata de la política nacional. Y más en un clima ... de tensión como el que se vive desde hace meses en el Parlamento español. Apenas un día después de que Pedro Sánchez y todos sus ministros dedicaran la sesión de control al Gobierno en el Congreso a afear al primer partido de la oposición su actitud «equidistante» e incluso su «cobardía» por resistirse a utilizar la palabra «genocidio» para referirse a la matanza de civiles en Gaza por parte del ejército israelí, el jefe del Ejecutivo se mostró este jueves comprensivo con las reticencias del canciller alemán, Frederich Merz, a seguir su ejemplo y utilizar el término sin miramientos.

