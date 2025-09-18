Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BlairTo

Así es el plan de paz de Tony Blair para Gaza que apoya Trump

Propone un gobierno transitorio en Gaza antes de su traspaso a una Autoridad Palestina «reformada»

M. Pérez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:32

El ex primer ministro británico Tony Blair propone la creación de una Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA) con la involucración de la ONU ... y una «fuerte representación de miembros musulmanes» para gobernar el territorio palestino. Así consta en un informe desarrollado por el veterano político, que cuenta con el apoyo del presidente de EE UU, Donald Trump, cuyo objetivo es poner fin a la guerra y sacar a Hamás del gobierno de la Franja, La citada autoridad funcionaría de modo transitorio hasta entregar el poder a una Autoridad Palestina previamente sometida a «reformas estructurales».

