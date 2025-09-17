Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Benjamin Netanyahu, atento a las declaraciones de Bezalel Smotrich. Afp

Israel y Estados Unidos negocian ya el reparto de Gaza cuando concluya la expulsión de los palestinos

Lo ha anunciado el ministro de Finanzas hebreo, Bezalel Smotrich, en la línea anunciada por Trump de crear en la Franja una nueva 'Riviera' turística

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:08

Mientras las bombas lanzadas por Israel y los tanques obligan a cientos de miles de palestinos a abandonar Gaza City, el ministro de Finanzas hebreo, ... Bezalel Smotrich, piensa ya en qué hacer con el enorme solar que quedará después de expulsar a la población autóctona. Ha anunciado este miércoles que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está negociando con Estados Unidos el reparto de la Franja una vez concluya la invasión. El objetivo es hacer negocio.

