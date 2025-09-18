Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump y Keir Starmer han comparecido este jueves juntos durante la visita del primero al Reino Unido. EFE

Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes

El presidente de EE UU asegura que el reconocimiento del Estado palestino, por el que aboga el Reino Unido, es «una de nuestras pocas discrepancias»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:59

«Estados Unidos y el Reino Unido han hecho más por este planeta que cualquier otra pareja de naciones en la historia de la humanidad», ... afirmó Donald Trump al llegar su turno, tras la intervención de Keir Starmer, en la rueda de prensa conjunta celebrada este jueves en la residencia de Chequers tras el encuentro entre ambos mandatarios en el segundo y último día de la visita de Estado del presidente norteamericano a territorio británico. El inquilino de la Casa Blanca insistió en que ambos países están «unidos para siempre» y reiteró que el vínculo transatlántico constituye, en sus palabras, «una relación como ninguna otra en el mundo».

