Trump y Melania se despiden de los reyes Carlos III y Camila en Windsor para poner rumbo a su encuentro con Starmer
El presidente estadounidense será recibido en Downing Street por el primer ministro británico y la primera dama en su segundo y último día de visita oficial
Ivannia Salazar
Londres
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:49
Este jueves será el segundo y último día de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, que se centrará más en lo político ... después de que el miércoles la jornada estuviera llena de ceremonia y pompa, con desfiles, recepciones y actos protocolarios que sumergieron al presidente estadounidense y a la primera dama en el mundo de la realeza británica. Fue un día, en resumen, en el que el jefe de la Casa Blanca se dio un verdadero «baño de realeza».
La mañana de este jueves ha arrancado en el Castillo de Windsor, con una despedida formal por parte del Rey Carlos III y la reina Camila. Este acto marca el final de la parte más ceremonial de la visita y ha abierto paso a los compromisos políticos del día.
Antes, justo tras la despedida, la reina Camila y Melania Trump recorrerán juntas la Casa de Muñecas de la Reina María, una obra maestra en miniatura construida a principios del siglo XX. La casa reproduce con un detalle sorprendente la vida de la realeza, con muebles diminutos, obras de arte y hasta servicios completos de electricidad y agua. Este paseo permitirá a la primera dama conocer un lado más íntimo y cultural de la monarquía. Además, visitarán la Biblioteca Real, que guarda manuscritos, libros raros y documentos históricos de gran valor.
Después, Melania acompañará a la princesa de Gales en un recorrido por los Jardines de Frogmore. Estos jardines son famosos por su diseño paisajístico y su historia ligada a la familia real, y ofrecen un momento más relajado y visualmente atractivo, perfecto para resaltar la conexión personal en un ambiente menos protocolario y más distendido.
El punto culminante de la jornada llegará después, cuando Trump y su esposa se trasladen a Chequers, la residencia campestre del primer ministro. Allí serán recibidos por Keir Starmer y la primera dama para un esperado encuentro bilateral en el que se espera que aborden temas clave como comercio, seguridad internacional y relaciones transatlánticas, pasando así de la ceremonia a la diplomacia activa.
La jornada concluirá con un encuentro empresarial y una rueda de prensa conjunta entre Starmer y Trump, antes de que la pareja estadounidense regrese a Washington.
