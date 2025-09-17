Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump, sonriente tras ser recibido este miércoles por el rey Carlos II en el castillo de Windsor. AFP

Carlos III recibe a Trump con honores militares y saludo real en el castillo de Windsor

El presidente estadounidense realiza su segunda visita oficial al Reino Unido bajo la presión de manifestaciones y polémicas sobre sus vínculos con Epstein

Ivannia Salazar

Londres

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado en la mañana de este miércoles su visita de Estado al Reino Unido con un recibimiento ... de alto perfil en el Castillo de Windsor, donde el ceremonial desplegado buscó enfatizar la dimensión histórica de la relación entre ambos países. El mandatario y la primera dama, Melania Trump, llegaron poco antes del mediodía en helicóptero al Walled Garden del recinto, donde en un gesto cargado de simbolismo, su llegada fue acompañada por una salva real de artillería disparada desde el Home Park por la King's Troop Royal Horse Artillery, a lo que se sumó un saludo paralelo desde la Torre de Londres a cargo de la Honourable Artillery Company.

