Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos

Cuando el magnate financieron Jeffrey Epstein cumplió 50 años recibio un regalo especial: un libro de 238 páginas que fue recopilado por Ghislaine Maxwell, su cómplice. Al parecer, ella se puso en contacto con amigos y asistentes del millonario, que ahora cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, para que aportasen textos e imágenes al ejemplar. Su suicidio en 2019 cerró en su día una investigación en la que se archivaron numerosas cuestiones sin respuesta sobre la red de pederastia y sus clientes de la alta sociedad norteamericana y mundial, entre los que se encontraba, supuestamente, el príncipe Andrés. La investigación, sin embargo, ha continuado con iniciativas políticas como la que ha llevado a hacer público este álbum de cumpleaños.

Un volumen que ha creado una crisis política por varias razones. La primera, por la intención del Gobierno Trump de no divulgar documentos relacionados con Epstein. El hecho de que miembros de su equipo hubieran especulado con supuestas conspiraciones y relaciones con demócratas alentó unas expectativas sobre la divulgación de los archivos que, al quedar frustradas, generaron una división de algunos de los sectores que apoyaban al presidente republicano.

A la izquierda el 'poema' que lleva la firma de Donald Trump. A la derecha, el cheque de 22.500 dólares a cambio de una mujer 'sin ningún valor' supuestamente emitido por el actual presidente norteamericano

Pero, además, el álbum tiene dos referencias a Donald Trump que le han colocado en la picota por el tipo de relación que pudo tener con Epstein. En el libro de cumpleaños aparece un supuesto poema dedicado por él, en el que habría pintado la silueta de una mujer desnuda. El presidente norteamericano ha negado ser el autor de esa imagen. Además, hay una fotografía en la que aparece Epstein con un cheque gigante, con la firma de Trump, por el pago de una «mujer despreciada». De nuevo, Trump ha rechazado tener algo que ver con la foto.

Entre los políticos aparece también Bill Clinton, con un poema en el que afirma:

«Es reconfortante, ¿no es así?, haber durado tanto tiempo, a través de todos los años de aprendizaje y conocimiento, aventuras y errores, y también tener tu curiosidad infantil, el impulso de hacer una diferencia y el consuelo de los amigos».

Empresarios, directivos de grandes corporaciones y celebridades añaden sus dedicatorias a un libro de felicitaciones que sirve para intuir el itinerario vital de una de las figuras más oscuras de los últimos años: Jeffrey Epstein.

«¡Pero donde quiera que esté, continúa siendo mi mejor amigo!»

La presencia de esta frase en el libro de felicitaciones se ha cobrado la primera víctima: el embajador del Reino Unido en Estados Unidos, el laborista Peter Mandelson. Este histórico de diferentes gobiernos de Londres, apodado 'El príncipe de las tinieblas' por el poder que llegó a ejercer, aparecía en una de las fotos, vestido con un albornoz, al lado de Epstein.

El álbum del escándalo

El álbum fue confeccionado por amigos, familiares, parejas y colegas como un bonito regalo por su 50 cumpleaños. En él, se recogen fotografías, dedicatorias, recuerdos y anécdotas vividas junto a Epstein. En este sentido, el propio Congreso estadounidense ha tapado todas las caras de mujeres, excepto la de su secuaz, Ghislaine Maxwell. La cámara de representantes ha tomado esa decisión para proteger la identidad de personas que se consideran víctimas de la trama del proxeneta, muchas de ellas, menores en el momento en el que se tomaron las imágenes.

Las primeras páginas dedicadas a su niñez revelan una infancia bastante normalizada en el seno de una familia judía: fotos familiares, su cartilla de graduación como 'boy scout', escritos que le recuerdan cómo tocaba el acordeón en su 'bar mitzvá', incluso, aparece un reconocimiento 'al líder de clase más ingenioso' de su etapa estudiantil.

Sin embargo, en la parte dedicada a su adolescencia y su juventud los contenidos se vuelven algo más sórdidos. Aquellos jóvenes amigos que posaron juntos semidesnudos y que recrearon la foto años después le recordaban anécdotas mucho más reprobables empleando un lenguaje soez y tremendamente despectivo con las mujeres.

«Cogimos unas chicas en la playa y nos fuimos en barco. Cuchillo en mano, les dije que se quitaran la ropa»

«Estaba haciendo guarradas con una chica cuando Jeff llamó a la criada para que hiciese la cama. La chica salió corriendo espantada y no volvió jamás»

«Estábamos follando con unas chicas. Pregunté en qué estaba pensando y me metió penicilina por el gaznate»

Epstein se convirtió en un hombre apuesto con aspecto de triunfador, una imagen que mantendría hasta ya entrada su madurez. Justamente, son los contenidos vinculados a esta etapa, que corresponde a la de un hombre atractivo, rico, poderoso y rodeado de lujo, los que resultan más perturbadores y escandalosos.

Por ejemplo, a la hora de hacer una dedicatoria, uno de los amigos se limita a mandar fotografías de animales con sus penes erectos o apareándose. «Tras darle varias vueltas, esto resulta más apropiado que cualquier otra cosa que pueda poner en palabras», concluye el escrito. Al parecer, el autor es Nathan Myhrvold, exdirectivo de Microsoft.

Las alusiones a las habilidades de Epstein con las mujeres y a su inclinación por ellas son constantes. Destaca una caricatura especialmente perturbadora en la que Epstein, con pantalones raídos, parece regalar globos y caramelos a unas niñas en 1983. El mismo que en 2003 es 'atendido' por unas hermosas jóvenes tomando el sol junto a su mansión rodeado de lujo. «Deseaba conseguirte lo que tú quieres, así que aquí lo tienes» junto con un dibujo de unos senos de mujer, una foto de un culo femenino junto a un corazón, o imágenes de animales en acto sexual acompañan a la supuesta felicitación de Donald Trump, cuya firma emula el vello púbico de un cuerpo femenino. Fotos de momentos íntimos y de mujeres semidesnudas o en bikini con las que Epstein tuvo alguna relación son algunos de los 'regalos' que acompañan gran parte del libro de felicitaciones. En una página aparece Epstein sujetando las manos de una mujer para que no se cubra los pechos. En otra, «pensé… quizá te gustarían unas fotos en bikini», le dedican. Son constantes las muestras de la obsesión que tenía por las mujeres y el sexo. AUX STEP FOR JS

Bajo el epígrafe de asistentes, una mujer que no ha podido ser identificada asegura que Epstein ha transformado su vida, convirtiéndola de una «divorciada de 22 años que trabaja como anfitriona en un restaurante de hotel» a una persona que ha viajado por las principales ciudades del mundo y ha conocido gente como el príncipe Andrés, bill Clinton, Donald Trump, Naomi Campbell o Michael Jackson.

Ella, cuyo rostro ha sido ocultado, se fotografía en bikini como regalo al homenajeado y, supuestamente, envía una foto en la que Epstein le acaricia las nalgas por debajo del pantalón mientras pasean por la calle. Esta dedicatoria sugiere que Epstein ofrecía un nivel de vida y acceso a personas influyentes a aquellas mujeres jóvenes que se acercaban a él.

