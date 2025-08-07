Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, en una comparecencia ante los medios de comunicación Efe

La Conferencia Episcopal considera que limitar las actividades religiosas en Jumilla «es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas»

Los obispos se unen a través de un comunicado a la postura de la Comisión Islámica de España

Lázaro Giménez

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:41

La polémica por la limitación de espacios públicos para uso religioso en Jumilla ha hecho reaccionar también a la Conferencia Episcopal Española, que considera, ... a través de un comunicado, que «la limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes». En ese texto, señala que «hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».

