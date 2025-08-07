Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra Elma Saiz en la reunión mantenida con plataformas digitales el 30 de julio para abordar el seguimiento de los discursos de odio en redes La Moncloa

El Gobierno monitorizará los mensajes de odio por el veto en Jumilla a celebraciones musulmanas en espacios municipales

El Ministerio de Inclusión, de Elma Saiz, que condena iniciativas «que atentan contra la libertad y dignidad de las personas», llevará a cabo ese seguimiento a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, como hizo en Torre Pacheco

Lázaro Giménez

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:43

El Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) del Ministerio de Inclusión vuelve a tener su lupa pues tan la Región de Murcia. Como ... ocurrió en Torre Pacheco, ahora, tras el acuerdo en Jumilla propiciado por PP y Vox para acotar las celebraciones religiosas en instalaciones deportivas municipales, monitorizará los mensajes de odio que se puedan derivar de este nuevo episodio. Porque, si bien los populares mantienen que es una medida que no se refiere a ninguna confesión concreta, el sentido de la moción impulsada por la formación de Santiago Abascal tenía en su diana prohibir las celebraciones religiosas y las manifestaciones culturales de la población musulmana, con referencias concretas a la Fiesta del Cordero, además del fin del Ramadán, o a la proliferación de establecimientos con carne 'halal'.

