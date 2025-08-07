Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Celebración de la Fiesta del Cordero en Jumilla. Siete Días Jumilla

Las festividades islámicas, concentraciones habituales en buena parte de los municipios de la Región de Murcia

Tienen lugar en espacios públicos de distintas localidades gobernadas por los populares junto con Vox

Lázaro Giménez y Gustavo López

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:47

Desde Murcia a Cartagena o Lorca, pasando por Molina de Segura, Torre Pacheco, Mazarrón o Abarán, Jumilla no es hasta ahora la única localidad donde ... la comunidad de religión islámica celebraba tanto el final del Ramadán como la Fiesta del Cordero en espacios de titularidad municipal: desde campos de fútbol a recintos de eventos. En algunos de estos Ayuntamientos, el PP gobierna junto a Vox o lo hace en minoría a expensas de los apoyos de la formación de Santiago Abascal.

