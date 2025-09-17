Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente del Gobierno José María Aznar. EFE

Aznar: «Si Israel perdiese lo que está haciendo, tendríamos un problema en Occidente»

El expresidente del Gobierno se alinea con la facción más dura de su partido solo unas horas después de que Feijóo criticara a Netanyahu y pidiera «el fin de la masacre»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:55

Apenas tres horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, endureciera su discurso contra Benjamín Netanyahu, el expresidente del Gobierno José ... María Aznar ha entrado en el complicado debate interno de su partido sobre la masacre de Gaza alinéandose con la facción más proisraelí. «Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa», ha dicho Aznar en la apertura del Campus FAES 2025, que se celebra bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  9. 9

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  10. 10

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aznar: «Si Israel perdiese lo que está haciendo, tendríamos un problema en Occidente»

Aznar: «Si Israel perdiese lo que está haciendo, tendríamos un problema en Occidente»