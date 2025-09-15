Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu

La presencia del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, en Israel en un momento de máxima presión internacional y doméstica como el actual ... ha supuesto un fuerte respaldo para el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu. La visita tiene lugar menos de una semana después del bombardeo israelí contra la cúpula islamista en Qatar y este fue el lunes uno de los temas clave de la comparecencia de prensa conjunta. Al preguntarle sobre el resultado del ataque, que dejó seis muertos pero no logró su objetivo de asesinar a los jefes de la milicia, el mandatario hebreo afirmó que «envió un mensaje claro a los líderes de Hamás: 'Pueden intentar huir, pero los encontraremos'».

Netanyahu insistió en que «la decisión de atacar a los líderes terroristas allí fue completamente independiente. La tomé yo, la gestionamos nosotros, y asumimos toda la responsabilidad, porque a los terroristas no se les puede dar refugio. Lo hicimos nosotros mismos», en un intento de restar presión a su aliado estadounidense, que tiene en Qatar su mayor base de Oriente Medio.

Rubio prefirió pasar página lo antes posible y dijo que «estamos analizando qué podemos hacer con Qatar y cuál será su próximo papel en las negociaciones. Lo animamos a que continúe». El malestar en el Golfo preocupa a la Casa Blanca y el diario 'The Washington Post' desveló que el secretario de Estado viajará a Doha en cuanto abandone Israel, lo que le obligará a modificar su plan previo de volar al Reino Unido, donde Donald Trump tiene programada una visita oficial esta semana.

Ocupación de Gaza

La reunión previa entre Rubio y Netanyahu a la rueda de prensa duró tres horas y la Franja fue uno de los temas clave sobre la mesa. Estados Unidos e Israel compartieron la misma narrativa y el hombre de confianza de Trump señaló que «Hamás no puede continuar como organización armada en Gaza y todos los rehenes debían regresar a casa». El enviado estadounidense apoya sin fisuras la estrategia de uso máximo de la fuerza del líder hebreo, lo que puede interpretarse como la luz verde que le faltaba al primer ministro para lanzar la invasión terrestre contra Ciudad de Gaza.

Aunque no se mencionó en la rueda de prensa, los medios locales recogieron que la expulsión de los 2 millones de gazatíes fue otro de los temas tratados en la reunión. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, aseguró durante la visita de Rubio que «terminaremos la misión, ocuparemos Gaza, alentaremos la emigración voluntaria» y que en su lugar se debería levantar un «vecindario de lujo».