Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marco Rubio y Benjamín Netanyahu este lunes en la oficina del primer ministro israelí en Jerusalén. E.P.

Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu

El primer ministro hebreo defiende el bombardeo en Doha, que dejó seis muertos, «porque a los terroristas no se les puede dar refugio»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:36

La presencia del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, en Israel en un momento de máxima presión internacional y doméstica como el actual ... ha supuesto un fuerte respaldo para el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu. La visita tiene lugar menos de una semana después del bombardeo israelí contra la cúpula islamista en Qatar y este fue el lunes uno de los temas clave de la comparecencia de prensa conjunta. Al preguntarle sobre el resultado del ataque, que dejó seis muertos pero no logró su objetivo de asesinar a los jefes de la milicia, el mandatario hebreo afirmó que «envió un mensaje claro a los líderes de Hamás: 'Pueden intentar huir, pero los encontraremos'».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  8. 8

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu

Rubio viajará de Israel a Qatar para calmar a su aliado tras el ataque ordenado por Netanyahu