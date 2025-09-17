Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. EFE

Bruselas presiona a Netanyahu con aranceles y sanciones a dos ministros por su «incitación a la violencia»

La Comisión Europea apuesta por sancionar a los ministros israelíes de Defensa y Seguridad Nacional por «incitar a la violencia», una medida que requiere de unanimidad entre los Estados miembros

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:50

Tras casi dos años de ofensiva israelí sobre Gaza y decenas de miles de víctimas mortales -casi 65.000-, la Comisión Europea ha decidido que ... es momento de pasar de las palabras a los hechos. Bruselas ha hecho pública este miércoles su propuesta para la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la UE e Israel, lo que en la práctica supondrá una imposición de aranceles para el 37% de las exportaciones israelíes al bloque. Además, el Ejecutivo comunitario quiere sancionar a dos ministros israelíes «por su incitación a la violencia» -el titular de Defensa, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a los que España ya ha vetado-, a colono violentos y a diez miembros de Hamás. Con todo, estas medidas deberán contar con el respaldo de los Estados miembros para que entren en vigor.

