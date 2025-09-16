Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Franja de Gaza tras los incesantes bombardeos de Israel. EP

Una comisión de la ONU acusa por primera vez a Israel de cometer un «genocidio» en Gaza y culpa a Netanyahu de incitarlo

La COI concluye que, desde octubre de 2023, las autoridades y fuerzas hebreas han matado y sometido a los palestinos a «condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física»

L. Gil

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:30

Investigadores de Naciones Unidas han acusado por primera vez este martes a Israel de cometer un «genocidio» en Gaza con el objetivo de «destruir a ... los palestinos» que viven ahí, y han culpado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a otros altos cargos del país de instigarlo.

