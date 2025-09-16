Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa

«Gaza está ardiendo». El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, ha resumido con esta frase la devastadora noche de bombardeos sufrida por los habitantes ... de la capital de la Franja. Medios palestinos afirman que se trata de uno de los ataques más «letales» perpetrados contra la ciudad. Han sido derribadas cuatro torres, entre ellas la más alta del enclave, y los residentes aseguran que se escuchan los «gritos» de los civiles atrapados bajo los escombros.

La intensidad del bombardeo ha hecho correr la idea de que las Fuerzas de Defensa han comenzado el asalto definitivo de Gaza City en una gran operación terrestre. Fuentes palestinas han informado de que los tanques han entrado ya en las calles.. Familiares de los rehenes se han dirigido apresuradamente ante la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para exigir que detenga el avance para no poner en peligro a los secuestrados.

El ministro de Defensa ha señalado que las tropas están «luchando valientemente para crear las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás». La ofensiva se produce pocas horas después de que el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, diera el respaldo de su país a Israel y dijera que «estamos a pocos días» de que Hamás se avenga a un acuerdo.

«Gaza está en llamas. Las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando la infraestructura terrorista con mano de hierro», se ha ufanado Israel Katz. «No cederemos ni daremos marcha atrás hasta completar la misión», ha añadido.

Mientra tanto, en el enclave los bombardeos se han extenido por, prácticamente, toda la ciudad. «Hay bombardeos intensos e implacables», ha explicado un residente a 'The Times of Israel'. Los proyectiles han destruido decenas de cadad y «podemos oír sus gritos», ha añadido sobre los atrapados entre las ruinas.