Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las bombas devastan Gaza City. AFP

Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa

Vecinos de Gaza City afirman escuchar «los gritos» de decenas de personas atrapadas bajo los escombros mientras medios palestinos anuncian la entrada de tanques en las calles

M. Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:10

«Gaza está ardiendo». El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, ha resumido con esta frase la devastadora noche de bombardeos sufrida por los habitantes ... de la capital de la Franja. Medios palestinos afirman que se trata de uno de los ataques más «letales» perpetrados contra la ciudad. Han sido derribadas cuatro torres, entre ellas la más alta del enclave, y los residentes aseguran que se escuchan los «gritos» de los civiles atrapados bajo los escombros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  5. 5

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»
  9. 9 Una mujer fallecida tras una colisión entre dos turismos en Estepona
  10. 10 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa

Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa