Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Netanyahu, en la rueda de prensa que compartió en Jerusalén con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Reuters

Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Los propietarios y directivos de las 200 compañías más importantes de la economía hebrea le censuran que esté dispuesto a asumir el aislamiento internacional y convertir el Estado en una autárquica «súper-Esparta»

M. Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:03

El Foro Empresarial de Israel, la organización que representa a las 200 empresas más grandes del país, ha advertido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ... su empeño de continuar la guerra en Gaza conduce al Estado hebreo a una «crisis económica y política peligrosa y sin precedentes». En una declaración contundente que coincide con el comienzo de la invasión terrestre de Gaza City, los empresarios exigen al jefe del Gobiero que detenga la guerra, haga los esfuerzos precisos para liberar a los rehenes en manos de Hamás y, a continuación, convoque elecciones generales. En definitiva, reclaman abrir la puerta a una nueva etapa política israelí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  8. 8 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  9. 9 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga
  10. 10 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»