Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»

Se disponían a ver a una de sus estrellas favoritas y acabaron encerrados en una ratonera de tráfico sin salida. Los atascos fueron kilométricos, hubo ... filas de personas andando por el arcén de la autovía y una indignación generalizada ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en el marco del Oasis Marbella Fest (OMF), el pasado jueves 14 de agosto. Ahora ha sido el propio artista el que ha pedido disculpas por los contratiempos vividos por sus seguidores: «para nosotros, lo más importante es que, cuando venís a un concierto, podáis disfrutar de la música y del momento. Por eso, queremos pediros disculpas si algo no salió como esperábais», ha asegurado en redes.

El artista, después de agradecer «la fuerza» con la que el públicó vivió su concierto en Marbella, reconoció que, para muchos, «la experiencia no fue tan cómoda como debería: accesos complicados, visibilidad del recinto y algunas incomodidades que no nos gusta nada que ocurran». «Siento el sabor agridulce de algunos, también nosotros lo hemos sentido y nos da mucha pena porque es verdad que hay mucho trabajo y amor puesto en todo», ha agregado.

Manuel Carrasco ha asegurado en Instagram que, cuando un artista acepta tocar en un recinto, «lo hace confiando en que cuenta con las condiciones de accesibilidad y visibilidad adecuadas». Pese a ello, el cantante ha insistido en que «muchas y muchos lo habéis pasado regular y no queremos mirar hacia otro lado». «Lo único que podemos prometer es que seguiremos cuidando cada detalle para que lo que os llevéis a casa sea siempre la mejor experiencia posible. Porque eso es lo que merecéis».

Dos horas de atascos

Más de 30.000 personas acudieron a ver al artista onubense en la Finca de la Caridad en un espectáculo que atrajo a tal cantidad de público que dejó totalmente colapsadas la A7 y la AP7. Las redes sociales no dejaron de arder durante las horas posteriores con críticas constantes. Los asistentes coinciden en un denominador común: «el espacio no estaba preparado para recibir un espectáculo de tal magnitud».

El principal problema que se hizo patente fue el de la movilidad. Muchos usuarios de la autovía estuvieron más de dos horas en cola para poder acceder al espacio además de toda la retención que se produjo en la carretera a lo largo de toda la Costa del Sol. Lo mismo sucedía en la autopista. Coches parados sin avanzar en una jornada interminable. «Vivo en San Pedro y volvía a casa de trabajar. Como vi que había atasco en la A7 tiré por el peaje y no sé que era peor. Los coches no se movían y fue muy desesperante. Nunca he visto esto», asegura a SUR, José Sánchez, uno de los afectados.