Manuel Carrasco, en una imagen compartida en redes de su concierto en Marbella. Instagram

Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»

Tanto la autopista como la autovía se colapsaron ante la llegada de los 30.000 asistentes al evento. «Nos da mucha pena porque es verdad que hay mucho trabajo y amor puesto en todo»

SUR

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:50

Se disponían a ver a una de sus estrellas favoritas y acabaron encerrados en una ratonera de tráfico sin salida. Los atascos fueron kilométricos, hubo ... filas de personas andando por el arcén de la autovía y una indignación generalizada ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en el marco del Oasis Marbella Fest (OMF), el pasado jueves 14 de agosto. Ahora ha sido el propio artista el que ha pedido disculpas por los contratiempos vividos por sus seguidores: «para nosotros, lo más importante es que, cuando venís a un concierto, podáis disfrutar de la música y del momento. Por eso, queremos pediros disculpas si algo no salió como esperábais», ha asegurado en redes.

