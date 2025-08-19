Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concierto de Manuel Carrasco provocó grandes retenciones en la autovía y la autopista. Josele

El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos

El Ayuntamiento defiende el dispositivo de seguridad mientras que la oposición critica la carencia de accesos, aparcamientos y planes de movilidad y los fans piden explicaciones a los promotores del evento

María Albarral

Marbella

Martes, 19 de agosto 2025, 00:24

La Finca de la Caridad en San Pedro Alcántara sigue estando en el ojo del huracán tres días después del caos surgido en la ciudad ... por el concierto de Manuel Carrasco. Retenciones de coches kilométricas, filas de personas andando por el arcén de la autovía para intentar llegar al espectáculo y una indignación generalizada de los asistentes han provocado que tanto los fans, como los vecinos y la oposición política de Marbella se pronuncien y pidan explicaciones tanto a la organización como al propio Ayuntamiento.

