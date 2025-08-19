El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos

La Finca de la Caridad en San Pedro Alcántara sigue estando en el ojo del huracán tres días después del caos surgido en la ciudad ... por el concierto de Manuel Carrasco. Retenciones de coches kilométricas, filas de personas andando por el arcén de la autovía para intentar llegar al espectáculo y una indignación generalizada de los asistentes han provocado que tanto los fans, como los vecinos y la oposición política de Marbella se pronuncien y pidan explicaciones tanto a la organización como al propio Ayuntamiento.

Sin embargo, por su parte, fuentes municipales han defendido el dispositivo de seguridad y han apuntado a este periódico que las retenciones «se han producido por el colapso que mantiene de manera constante la A7 así como la falta de liberalización de la AP7 y varios accidentes que tuvieron lugar en la noche del jueves». Asimismo, han destacado que se ha puesto en funcionamiento del 2 y al 23 de agosto dicho sistema especial de cara a estos conciertos. El último previsto es ElRow que tendrá lugar el próximo 23 de agosto para el cual se prevé también una afluencia aproximada de 30.000 personas. Desde el Ayuntamiento señalan que en estos conciertos, dependiendo de la envergadura, la Policía Local despliega entre 18 y 21 agentes en labores de tráfico, y entre 12 y 14 para seguridad interior. A este operativo se suma personal de la unidad de drones, agentes de paisano, efectivos del servicio ordinario, así como el apoyo de la Policía Nacional, que también está presente en las inmediaciones y dentro del recinto de conciertos.

Además, el dispositivo cuenta con la participación de Protección Civil, que moviliza entre 15 y 20 voluntarios, y de una dotación de Bomberos. En cuanto al refuerzo sanitario, se habilitan dos centros de atención médica y se dispone de entre dos y cuatro ambulancias por evento, según el volumen de público previsto. En materia de movilidad, hay hasta cuatro grandes zonas de aparcamiento próximas al recinto.

Por otro lado, la falta de accesos, de aparcamientos y de planes de movilidad son solo algunas de las críticas que ha lanzado la oposición marbellí al Consistorio. «Exigimos explicaciones y, sobre todo, soluciones porque no se puede organizar un evento de esta magnitud sin prever cómo afectará a la movilidad y a la seguridad de los vecinos y visitantes», apunta la portavoz socialista Isabel Pérez a la vez que ha destacado que «podría haber sucedido una tragedia».

IU ha emitido también un comunicado de prensa en el que explica que la Finca de la Concepción «está situada en una zona que no está adecuada para absorber el número de vehículos privados que acceden a estos eventos, lo que se traduce en colapso y caos absoluto de San Pedro, Marbella y alrededores y mucho menos en periodos donde el flujo del tráfico habitual del verano es mucho mayor».

Finalmente, desde Opción Sampedreña, el edil, Manuel Osorio, ha criticado esta problemática que «es diaria y se empeora en época estival». «San Pedro se colapsa. Hay urbanizaciones sin recepcionar donde se podría aparcar y un proyecto para hacer un nuevo acceso prolongando la calle Castilla para que confluya con la carretera de Ronda. Se crearía así un paso subterráneo que descongestionaría el bulevar y la avenida Oriental dando solución a estos atascos», añade el concejal

Falta de organización

La principal queja de los asistentes al concierto en redes sociales ha sido «la falta de organización y de espacio». «He estado en todos los conciertos de Manuel Carrasco en la provincia y nunca he visto una cosa igual. Qué desastre. No podíamos ni movernos. Hubo gente que se desmayó en medio del espectáculo. Increíble la falta de seguridad. El sitio no está preparado para eso», señala María Dolores Gómez, fan del artista.

«Además del calor asfixiante entre tanta gente, había árboles que tapaban la vista y pantallas mal colocadas. Estábamos en una ratonera», comenta por su parte Isabel Pérez, asistente al espectáculo.

Aunque el artista comenzó su actuación con cerca de una hora de retraso para que pudieran llegar los asistentes, hubo personas que se quedaron sin ver el espectáculo. El tráfico fue caótico a la entrada y a la salida no fue menos. Más de cuatro horas de trayecto para llegar de Marbella a Málaga y un «cuello de botella» para salir del aparcamiento.