Pellicer observa atentamente un ejercicio de sus futbolistas en un entrenamiento reciente. Salvador Salas

Pellicer: «El Deportivo es el mejor rival que nos puede venir»

«Es la oportunidad para resetear y mandar a la papelera todo lo que creemos que es negativo», añadió el entrenador del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:41

Para Sergio Pellicer, el partido del domingo frente al Deportivo es «la ocasión idónea para resetear, mandar a la papelera de reciclaje todo lo que ... consideramos que es negativo y que creemos que no nos ayuda. Hay que focalizarse en lo inmediato». Creo que el Deportivo es el mejor rival que nos puede venir ahora mismo, porque está invicto, es el mejor equipo de la categoría, con el mejor jugador de la categoría (Yeremay) y hasta ahora el mejor entrenador de la categoría (Antonio Hidalgo). Es un equipo que necesita muy poco para hacerte daño, tienen mucho talento. Pero creo que hemos demostrado que somos capaces de competir contra quien sea a pesar del mes que estamos teniendo, y no veo este partido como una final«.

