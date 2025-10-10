Pellicer: «El Deportivo es el mejor rival que nos puede venir»

Para Sergio Pellicer, el partido del domingo frente al Deportivo es «la ocasión idónea para resetear, mandar a la papelera de reciclaje todo lo que ... consideramos que es negativo y que creemos que no nos ayuda. Hay que focalizarse en lo inmediato». Creo que el Deportivo es el mejor rival que nos puede venir ahora mismo, porque está invicto, es el mejor equipo de la categoría, con el mejor jugador de la categoría (Yeremay) y hasta ahora el mejor entrenador de la categoría (Antonio Hidalgo). Es un equipo que necesita muy poco para hacerte daño, tienen mucho talento. Pero creo que hemos demostrado que somos capaces de competir contra quien sea a pesar del mes que estamos teniendo, y no veo este partido como una final«.

El castellonense reflexionó sobre la forma actual de su equipo y los principales aspectos a mejorar: «Necesitamos 15 tiros para marcar un gol, pero llegamos mucho. Lo que pasa es que muchas veces no tomamos buenas decisiones en los últimos metros, a la hora de encontrar al hombre libre o de tirar a portería en el momento exacto. Y en esa toma de decisiones en los metros finales es donde tenemos que insistir y buscar mejorar. Estas semanas hemos estado trabajando mucho la finalización. Pero no es una cuestión de calidad o de que no queramos o no podamos, esto muchas veces va por rachas y momentos. Luego también está que cuando durante los partidos hay tramos en los que los rivales son superiores a nosotros, se nos hace cuesta arriba el partido y no somos capaces de escalarlo. Es momento de autocrítica, de pulir los detalles y darlo todo».

Sobre el elevado número de bajas que tiene el Málaga, que se han prolongado en el tiempo y son el principal motivo para explicar esta mala racha (volverá a tener nueve futbolistas ausentes), Pellicer comentó que «Joaquín ha entrenado toda la semana y entrará en convocatoria. Hay que mandar apoyo a los jugadores lesionados o que ahora no estén jugando. Las notas a los futbolistas hay que darlas al final de la temporada, son el patrimonio del club. Ellos tienen que tener ese tiempo, nosotros los entrenadores no lo tenemos y lo sabemos. Muchos jugadores están dando pasos adelante, como Darko, Eneko y Josué, y me quiero quedar con las noticias positivas: no hemos podido recuperar a Niño, pero vuelve Joaquín que es un jugador muy importante para nosotros».