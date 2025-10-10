Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, en un entrenamiento reciente. Salvador Salas

Pellicer, sobre su situación: «La exigencia este año es muy alta y ahora mismo estamos lejos»

«Tengo la honestidad y pureza de poder mirar a la cara a todo el mundo porque lo he dado todo, y eso es lo más bonito», dijo el técnico sobre una hipotética destitución si se prolongara la racha negativa

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:14

Los entrenadores son la cabeza de turco cuando vienen mal dadas en materia de resultados. Eso son gajes del oficio, y Pellicer es consciente de ... ello. Sumido en la peor racha de derrotas desde que se sentara por primera vez en el banquillo de La Rosaleda el 14 de enero de 2020 (una fecha que recordó en dos ocasiones durante la rueda de prensa), el entrenador del Málaga aseguró sentirse «más fuerte y feliz que nunca», pero también dijo que «entiendo todo. La exigencia este año está muy alta y ahora mismo estamos lejos», refiriéndose a la opción de que fuera destituido pronto si continúan acumulándose las derrotas.

