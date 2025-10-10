Pellicer, sobre su situación: «La exigencia este año es muy alta y ahora mismo estamos lejos»

Los entrenadores son la cabeza de turco cuando vienen mal dadas en materia de resultados. Eso son gajes del oficio, y Pellicer es consciente de ... ello. Sumido en la peor racha de derrotas desde que se sentara por primera vez en el banquillo de La Rosaleda el 14 de enero de 2020 (una fecha que recordó en dos ocasiones durante la rueda de prensa), el entrenador del Málaga aseguró sentirse «más fuerte y feliz que nunca», pero también dijo que «entiendo todo. La exigencia este año está muy alta y ahora mismo estamos lejos», refiriéndose a la opción de que fuera destituido pronto si continúan acumulándose las derrotas.

«Yo entiendo todo, y ante todo lo más importante es el club. Me siento más fuerte y feliz que nunca. Siento que tengo el cargo más bonito del mundo. Si lo pierdo en algún momento, habré perdido el mejor trabajo del mundo pero también ganaré vida. Siento que tengo la pureza y honestidad de poder mirar a la cara a todo el mundo, porque lo he dado todo. Pero está claro que esto va de resultados: la exigencia este año está muy alta y nosotros ahora mismo estamos lejos. El año pasado había más entendimiento y este año hay menos, lo sabemos y sabemos que tenemos que dar un paso adelante. El primero, como máximo responsable, un servidor».

Sobre los despidos y la paciencia, o mejor dicho, la falta de ella, en el mundo del fútbol, el técnico de Nules explicó que «los entrenadores tenemos que tener una salud mental por encima de la media. En el club a mí no hace falta que me digan nada. Sé que ahora mismo hay un desapego con los resultados y por tanto conmigo, pero creo que desde el 14 de enero de 2020 hasta ahora se ha generado algo aquí que antes no había. Hace tres años, a falta de 17 jornadas, había un ruido que no ayudaba. Pero ahora no hay que ir con paños calientes, yo el primero. Siento que se puede dar la vuelta, y si algo no sale bien, hay que intentar buscar soluciones y no desistir».