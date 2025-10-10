El Málaga volverá a tener nueve bajas este domingo
Aarón Ochoa fue convocado el viernes con Irlanda sub-19 y se perderá el partido frente al Deportivo (21.00 horas)
Málaga
Viernes, 10 de octubre 2025, 12:30
Para el crucial partido del domingo frente al Deportivo (21.00 horas, La Rosaleda), el Málaga recuperará a Galilea, que fue expulsado en El Plantío ... y cumplió su duelo de suspensión en Santander, y a Joaquín, de vuelta a los entrenamientos tras una lesión muscular.
Sin embargo, Aarón Ochoa se suma a las bajas de Montero por su expulsión contra el Racing; Izan Merino, que está en Chile jugando el Mundial sub-20 con España, y Niño, Puga, Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor, todos lesionados (los cuatro últimos de larga duración).
El canterano blanquiazul fue convocado por la selección irlandesa sub-19, para jugar dos partidos frente a Albania. El primero de ellos será el viernes y el segundo el sábado (11.00 horas), pero no regresará hasta el lunes.
