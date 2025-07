Molina: «Nosotros no hemos pedido la renuncia del Mundial, sino que los abonados no se quedaran fuera» El presidente de la Federación de Peñas Malaguistas destacó que los socios del Málaga «no hemos perdido nada, va a perder la ciudad, que no va a tener Mundial»

Antonio Góngora Sábado, 12 de julio 2025, 16:09 Comenta Compartir

El presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, Miguel Molina, mantuvo su discurso sobre la obligatoriedad de que el estadio de atletismo dispusiera de aforo suficiente para los socios del Málaga, pero aclara que la marcha atrás sobre la sede de La Rosaleda Para el Mundial 2030 no es un asunto suyo: «Nosotros no hemos pedido en ningún momento la renuncia al Mundial, pero lo que queríamos es que no se quedara ningún abonado fuera, y es lo que hemos conseguido. La decisión que han tomado ellos es que no quieren el Mundial».

Este representante de los peñistas insistió en su objetivo en la reunión y destacó que una escasa capacidad en el campo alternativo podría tener consecuencias importantes para el club. «Nosotros no queríamos que nos afectara a los aficionados ni tampoco al Málaga, que iba a perder mucho dinero, y por la presencia de un equipo murciano por aquí (se refiere al malacitano de Daniel Pastor, que jugará precisamente en el estadio de atletismo). No queríamos que el club tuviera problemas», explicó.

En relación a la construcción en el futuro de un nuevo estadio, Molina comentó que era uno de los objetivos que los peñistas tenían para el futuro. «Hemos tratado de sacar el compromiso de tener un campo nuevo, aunque no sea para el Mundial, para el futuro. Espero que se cumpla», comentó en relación a esta promesa de las instituciones para más adelante, cuando encuentren un terreno para esta instalación.

Molina concluyó su intervención tras la renuncia de Málaga a la sede afirmando que a los aficionados blanquiazules no les afecta este asunto. «Nosotros no hemos perdido nada, va a perder la ciudad, que no va a tener el Mundial», destacó, a la vez que añadió: «Y con el otro Mundial desapareció el Málaga».