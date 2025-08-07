Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melero López, en un partido reciente en Primera. AFP

Melero López explicará el lunes a los malaguistas las novedades arbitrales de la temporada

El colegiado pasa esta temporada a integrar la estructura de jueces de VAR de forma exclusiva, tras su retirada a pie de campo, y aclarará otras dudas de los jugadores del cuadro de Martiricos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:22

El árbitro Mario Melero López dirigirá este lunes una charla a los jugadores del Málaga para explicarles las novedades arbitrales cara a la próxima temporada. ... Se trata de una costumbre a pocos días vista de la campaña. El mejor colegiado local se reunirá con la plantilla y cuerpo técnico en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para este cónclave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  4. 4 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  5. 5 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  7. 7 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Melero López explicará el lunes a los malaguistas las novedades arbitrales de la temporada

Melero López explicará el lunes a los malaguistas las novedades arbitrales de la temporada