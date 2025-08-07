Melero López explicará el lunes a los malaguistas las novedades arbitrales de la temporada

El árbitro Mario Melero López dirigirá este lunes una charla a los jugadores del Málaga para explicarles las novedades arbitrales cara a la próxima temporada. ... Se trata de una costumbre a pocos días vista de la campaña. El mejor colegiado local se reunirá con la plantilla y cuerpo técnico en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para este cónclave.

Hay que recordar que Melero López dejó el arbitraje al final de la pasada campaña, y lo hizo en un Real Madrid-Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Ahora no se despide definitivamente de su labor, sino que se ha incorporado al nuevo cuerpo de árbitros VAR, ya exclusivo, porque los que estén en la Sala VOR no compatibilizarán esta función con la principal a pie de campo.

Melero López aclarará dudas de los malaguistas sobre los aspectos más conflictivos (casi siempre en relación a las manos o al fuera de juego) y explicará algunos matices nuevos. En concreto, se aplicará ya la repetición de los penaltis marcados con doble toque, como anunció la IFAB y se ha podido ver ya en la tanda del España-Inglaterra de la final de la Eurocopa femenina, y la sanción con saque de esquina si el portero se queda con el balón más de ocho segundos después de acabar la jugada previa.

Se aplicará ya la repetición de los penaltis marcados con doble toque y la sanción con saque de esquina si el portero se queda con el balón más de ocho segundos

Asimismo, se seguirá publicando el audio de las conversaciones entre árbitro y VAR tras cada jornada y se potenciará como herramienta. Además, se persigue una mayor visibilidad de las decisiones y conectar más con los aficionados, eliminando sospechas alrededor del VAR y mostrando en tiempo real lo que se decide y por qué.

En este sentido, queda por conocer si se aprueba la comunicación en directo de las decisiones tras consultar el VAR, anunciándose por megafonía en el estadio y en televisión, como se ha visto en el Mundial de clubes.

Más cara al futuro, la FIFA ya puso en práctica en este torneo el uso de cámaras corporales en árbitros durante los partidos, con lo que se busca disuadir protestas, mejorar la cobertura televisiva y reforzar la claridad en la toma de decisiones polémicas. Asimismo, el empleo del 'challenge' de los entrenadores, dos opciones de reclamar que se revisen jugadas de VAR antes del minuto 80.