Así ha sido la rueda de prensa de despedida de Sergio Pellicer
El club anuncó ayer la destitución del entrenador tras la derrota en León y ahora se hará cargo del equipo el segundo técnico, Alejandro Acejo
SUR
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:42
Llegó el día. Sergio Pellicer se despide del Málaga. Y lo hace con una rueda de prensa que ha empezado a las 13.00 horas. ... El club se estaba planteando despedir al histórico entrenador hace ya algunas semanas, pero el equipo reaccionaba en los partidos de La Rosaleda, dejando atrás en varias ocasiones esta opción.
Noticias relacionadas
Sin embargo, los encuentros a domicilio estaban lastrando la credibilidad del equipo y del técnico, hasta que el lunes se cerró completamente el círculo con la derrota en León. El Málaga ha movido ficha finalmente con la decisión de destituir a uno de sus símbolos, uno de los entrenadores con más partidos al frente del conjunto blanquiazul.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión