Pellicer, este miércoles tras la rueda de prensa.

Pellicer, este miércoles tras la rueda de prensa. Marilú Báez

Así ha sido la rueda de prensa de despedida de Sergio Pellicer

El club anuncó ayer la destitución del entrenador tras la derrota en León y ahora se hará cargo del equipo el segundo técnico, Alejandro Acejo

SUR

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:42

Llegó el día. Sergio Pellicer se despide del Málaga. Y lo hace con una rueda de prensa que ha empezado a las 13.00 horas. ... El club se estaba planteando despedir al histórico entrenador hace ya algunas semanas, pero el equipo reaccionaba en los partidos de La Rosaleda, dejando atrás en varias ocasiones esta opción.

