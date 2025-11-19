Jugadores se despiden en redes de Pellicer: «Eternamente agradecido por darme la oportunidad»
Muchos futbolistas del Málaga, tanto de la actual plantilla blanquiazul como de temporadas anteriores, dijeron adiós al castellonense, que fue destituido el martes
Málaga
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:44
Las primeras reacciones a la destitución de Sergio Pellicer no se hicieron esperar. Bastantes futbolistas del Málaga, tanto de la actual plantilla como de temporadas ... anteriores, aprovecharon las redes sociales para despedirse del técnico castellonense.
Pellicer hizo debutar a 22 canteranos con el primer equipo, y eso es un elemento por el cual varios de ellos estarán «eternamente agradecidos». Es el caso de David Larrubia, que quiso darle las gracias «por todo, míster. Siempre te estaré agradecido por haberme dado la oportunidad y por haber confiado en mí siempre, te debemos mucho. Eres leyenda de este club».
Lo mismo quiso agradecer Chupete: «Eternamente agradecido, míster, por darme la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Gracias por todos tus consejos día a día. Te mereces lo mejor por tu profesionalidad y tu dedicación diariamente», dijo el '9' blanquiazul a través de las 'stories' de Instagram.
Luismi y Álex Pastor llegaron los dos la temporada pasada, y también expresaron su agradecimiento por lo vivido con el de Nules: «Míster, gracias por todo. Haber aprendido de ti ha sido un honor y un privilegio. Te deseo lo mejor en el futuro», dijo el medio centro, mientras que el zaguero considera que Pellicer es «malaguismo puro. Muchas gracias».
Incluso dos exmalaguistas, como Roberto Fernández y Antoñito, dijeron adiós al que fue el principal valedor de ambos: «Gracias por todo, míster. por tu confianza y por todo lo que me ayudaste a crecer. Los malaguistas siempre te estaremos agradecidos, siempre serás parte de la historia del club», dijo la estrella blanquiazul en la temporada en Primera RFEF. «Muchas gracias, míster, por todo lo que me has dado, siempre te estaré agradecido. Te deseo lo mejor», explicó el autor del tanto del ascenso a Segunda en Tarragona.
