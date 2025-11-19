El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo

El Málaga no tenía cerrado el fichaje del nuevo entrenador antes de despedir a Sergio Pellicer. Disponía de algunas opciones, pero sin grandes avances en ... ninguna de ellas. De ahí que los dirigentes de la entidad blanquiazul, sobre todo Loren Juarros, se pusieron de inmediato en marcha para encontrar al que será el técnico elegido. Según las fuentes consultadas, las negociaciones o conversaciones se desarrollaron durante la jornada del pasado martes con varios preparadores, con ciertas variaciones, incluso, en las primeras opciones.

Uno de los que se encuentran en la agenda malaguista, según ha podido confirmar este periódico, es el gallego Rubén Albés, un entrenador joven (40 años) que ha dirigido al Lugo, Albacete y Sporting en los últimos cuatro años. En el seno del club de Martiricos se considera como una opción interesante, con una propuesta futbolística muy equilibrada entre ataque y defensa. Aunque las conversaciones, afirman las mismas fuentes, están abiertas en distintas direcciones.

Desde el club partían con algunas premisas básicas que debería cumplir el nuevo entrenador del equipo, y en esta línea disponían de varias posibilidades más y menos factibles. De ahí que el cierre de estas negociaciones necesitará de algunas horas más, si bien es previsible que el pacto con alguno de los candidatos pueda llegar en breve. El elegido deberá adaptarse económicamente a las posibilidades del Málaga, a las circunstancias especiales de la plantilla, con las numerosas bajas que persiguen al equipo, y a las características de los actuales futbolistas. Y no se podrá hacer cambios hasta que no se abra el mercado invernal, que será en enero.

De entrada, el Málaga seguirá su trabajo habitual con sus entrenamientos diarios con el actual cuerpo técnico del primer equipo, que se mantiene al completo, excepto Pellicer. Ninguno de estos componentes tienen una vinculación contractual directa con el técnico saliente, lo que supone que seguirán. De ahí que los entrenamientos se mantendrán con normalidad, empezando por esta tarde en el campo Anexo de La Rosaleda, a la espera de que se pueda clarificar la situación y llegue el entrenador elegido.