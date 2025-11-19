Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, a su llegada a Málaga este martes tras la derrota en León y horas antes de ser destituido como entrenador del primer equipo blanquiazul. Salvador Salas
El Málaga se queda sin 'muro de contención' con el despido de Pellicer

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

El Málaga siempre fue un club atípico, pero ahora lo es más por tratarse de una sociedad intervenida. Los roles de cada uno de sus ... dirigentes, de esta manera, son diferentes a otros clubes. Y el entrenador de su primer equipo muchas veces se convierte en el portavoz de la entidad con sus, al menos, dos comparecencias públicas semanales. Es el caso de Sergio Pellicer, que con su marcha desaparece un figurado 'muro de contención' precisamente por esta razón y también porque, tras su despido, las responsabilidades seguirán escalando, en este caso hasta Loren Juarros, si el cambio no es al final positivo.

