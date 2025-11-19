El Málaga se queda sin 'muro de contención' con el despido de Pellicer

El Málaga siempre fue un club atípico, pero ahora lo es más por tratarse de una sociedad intervenida. Los roles de cada uno de sus ... dirigentes, de esta manera, son diferentes a otros clubes. Y el entrenador de su primer equipo muchas veces se convierte en el portavoz de la entidad con sus, al menos, dos comparecencias públicas semanales. Es el caso de Sergio Pellicer, que con su marcha desaparece un figurado 'muro de contención' precisamente por esta razón y también porque, tras su despido, las responsabilidades seguirán escalando, en este caso hasta Loren Juarros, si el cambio no es al final positivo.

El club de Martiricos representa un ejemplo explícito de la importancia de un entrenador en un club de fútbol. Es la pieza angular, la clave de cualquier proyecto. En este caso la confianza era máxima en Pellicer, igual que su responsabilidad ante cualquier fiasco. De ahí que en los instantes complicados, como ha ocurrido con el Málaga en este momento, desde el club y la dirección deportiva apuntan directamente al técnico como primer paso para buscar soluciones.

Pero ese 'muro de contención' acaba de perderse. En el caso de que el sustituto funcione desde el primer instante y el elegido asuma un rol parecido al de Pellicer, todo se mantendrá sin más inconvenientes que la lucha diaria en busca de los mejores resultados. ¿Pero qué ocurrirá si el recambio no funciona? En ese caso aparecía el problema fundamentalmente para Loren Juarros, que es el responsable de la parcela deportiva, pues el administrador y el director general, aunque intervengan y también decidan, tienen delegadas estas funciones al director deportivo y al propio entrenador.

Parece claro que este cambio es vital para el Málaga y que se juega mucho con el mismo. Habrá que analizar la trayectoria del equipo en los próximos meses para saber si las aguas se calmaron con buenos resultados o si, por el contrario, sigue el río revuelto, lo que supondrá que las soluciones no han llegado y que el técnico no es el responsable máximo de lo que está ocurriendo.

Llega hasta una nueva era en el Málaga, se puede decir, pues Pellicer era una institución en el club por su larga trayectoria, por su cercanía, su trabajo general al frente del equipo y todos los sufrimientos superados en circunstancias especialmente delicadas. Aunque los resultados no llegaban y él mismo veía que se complicaba todo. Para el técnico saliente también supone una especie de liberación.