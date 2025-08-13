Tres banderas amarillas en Málaga capital por presencia de medusas

¿Habrá hoy medusas en la playa? Es la pregunta que se hacen estos días muchos bañistas antes de iniciar el camino hacia el litoral. ... Con la llegada del mes de agosto han vuelto a aparecer estos molestos invertebrados, cuya presencia en nuestras costas depende de las corrientes marina y de la entrada de viento de levante.

Este miércoles no hay una gran presencia de medusas en las playas malagueñas, pero sí hay que tener cuidado en determinadas zonas. Por ejemplo en Málaga capital hay tres puntos con bandera amarilla (que indica precaución) por presencia de medusas: El Palo, Guadalmar y La Malagueta, según la información del Ayuntamiento de Málaga. En el resto de playas no se han detectado esta mañana.

En el resto del litoral malagueño no hay apenas avistamientos, según las aplicaciones Infomedusa y MedusaApp, sólo se han registrado alguna medusa esta mañana en Torrox y Los Boliches. En Marbella por ejemplo la presencia de medusas hoy en escasa, según la información del Ayuntamiento del municipio y todas las playas tienen bandera verde.