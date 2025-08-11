Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Como cada verano de nuevo vuelven a aparecer en las playas malagueñas y españolas poblaciones de medusas que alcanzan las costas arrastradas por las corrientes ... marinas. En muchos casos estos invertebrados protagonizan incidentes por contacto accidental con los bañistas. Pero, ¿qué debemos hacer exactamente ante una picadura de medusa? ¿cuál es la sintomatología y cuánto durará las lesiones dermatológicas en la piel? En estos casos existen una serie de pautas a seguir y acciones a evitar (a toda costa) para no empeorar la situación, según explica en su web el Ministerio de Sanidad. Toma buena nota.

Células urticantes, síntomas y gravedad

Según explica Sanidad, las medusas tienen células urticantes, cuyo contenido liberan para defenderse de algún peligro o para capturar presas. Aunque siempre hay excepciones, las picaduras de las medusas no suelen ser graves. «El contacto con medusas vivas, muertas o con restos de ellas se caracteriza por dolor y/o un picor intenso e inmediato en la zona, pudiendo aparecer reacciones locales con enrojecimiento, inflamación y vesículas pequeñas. Más rara es la aparición de sintomatología general como náuseas, vómitos y calambres musculares. Los casos más graves pueden presentar pérdida de conciencia con el consecuente riesgo de ahogamiento», indica Sanidad.

La mayoría de las lesiones dermatológicas, informa el ministerio, van a desaparecer a los pocos días, aunque sí insiste en que las molestias podrían persistir incluso algunas semanas o meses en los casos más graves.

Qué hacer y qué no hacer si te pica una medusa

1. En primer lugar debemos limpiar la zona afectada por la picadura. Ojo, hablamos de lavar, SIN FROTAR la zona, siempre usando agua salada (en el propio mar) o en su defecto suero salino. Nunca debemos utilizar agua dulce, «ya que por diferencias de presión osmótica los restos de células urticantes que persistan podrían explotar y difundir más veneno».

2. Si tenemos servicio de socorrista cercano debemos acudir al puesto para ser atendidos.

3. Si observamos restos de tentáculos adheridos a la piel, hay que eliminarlos cuidadosamente utilizando unas pinzas o un mecanismo que asemeje el modo de una pinza, como podría ser el uso de dos tarjetas. En ningún caso debemos tocar la zona directamente con las manos, aconsejan.

4. Posteriormente, se puede aplicar frío (no más de 20 minutos) sobre la zona afectada usando una bolsa de plástico que contenga hielo, para evitar la inflamación y reducir el dolor. Sanidad recuerda no aplicar hielo directamente en la piel ya que puede producir quemaduras.

5. En estos casos es recomendable evitar la exposición de la herida a la luz solar, así como rascarse.

7. Hay que tener presente que, normalmente, queda una herida abierta y que ésta se puede infectar. Por tanto, es necesario proteger la herida con pomadas antihistamínicas hasta que la herida cicatrice.

8. Hay que desinfectar la herida con alcohol yodado 2 ó 3 veces al día durante 48 a 72 horas.

6. Si el dolor es muy intenso o el estado de la persona empeora progresivamente, deberá avisar nuevamente al socorrista o acudir de inmediato a un centro médico. En caso de observarse síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares, cefaleas o malestar generalizado, debemos acudir al hospital más próximo, e informar, si es posible, del tipo de medusa que produjo la picadura, si lo sabemos.

7. Por último y no por ello menos importante: no debemos apliquar nunca amoniaco, vinagre u orines en la zona afectada.