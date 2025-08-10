Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de medusas en una playa de la Axarquía. SUR

Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto

En las últimas dos semanas han aumentado los avistamientos de estos invertebrados y también sus picaduras entre bañistas: la pelagia noctiluca es la especie urticante más común en la costa malagueña

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:28

Este verano arrancaba sin medusas a la vista en el litoral malagueño. Sin embargo, en las últimas dos semanas (últimos días de julio y primeros ... de agosto), han aumentado los avistamientos de estos invertebrados (y sus picaduras) obligando incluso a izar la bandera amarilla en algunas playas para incitar al baño con precaución. Pero, ¿por qué han vuelto de nuevo las medusas a Málaga? ¿Cuáles son los motivos de su presencia, las ubicaciones más habituales y las especies más comunes de la costa malagueña? Respondemos estas y otras dudas sobre estos visitantes tan indeseados en el litoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  8. 8 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto

Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto