Primer ejemplar de avispa asiática o velutina que se ha visto en Málaga. SUR

Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga

El avispón asiático es un peligroso insecto invasor, más grande y depredador que el avispón oriental, y está haciendo estragos en Galicia

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:22

Era cuestión de tiempo que llegara a Málaga... Y ya lo ha hecho oficialmente. La vespa velutina, también llamada avispón asiático, ha sido identificado por ... primera vez este verano en Málaga, concretamente en la urbanización Pinos de Alhaurín, en Alhaurín de la Torre. La peligrosa especie invasora es más grande y depredadora que el avispón oriental, que ya está plenamente establecido en toda la provincia. De hecho, desde hace años hace estragos en el norte peninsular, sobre todo en Galicia.

