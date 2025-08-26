Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Grupo de avispones orientales recogiendo comida en el suelo; las obreras buscan restos de carne y cadáveres, pero lo peor es que cazan abejas para alimentar a las larvas. Ñito Salas

El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas

El Consorcio Provincial de Bomberos acumula este verano 107 intervenciones para retirar enjambres, casi un 60% más

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 00:24

«Es una especie que ya no vamos a poder eliminar, se va a quedar aquí...» Esta es la previsión pesimista que hace el catedrático ... de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA), Raimundo Real, cuando se le pregunta por la inquietante presencia, cada vez más abundante, del avispón oriental en las calles, las playas y los jardines. Esta peligrosa especie invasora se ha expandido este año por toda la provincia, como explica el investigador y como también ponen de relieve los datos de retirada de nidos y enjambres del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación.

