El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas

«Es una especie que ya no vamos a poder eliminar, se va a quedar aquí...» Esta es la previsión pesimista que hace el catedrático ... de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA), Raimundo Real, cuando se le pregunta por la inquietante presencia, cada vez más abundante, del avispón oriental en las calles, las playas y los jardines. Esta peligrosa especie invasora se ha expandido este año por toda la provincia, como explica el investigador y como también ponen de relieve los datos de retirada de nidos y enjambres del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación.

Desde todos los rincones llegan avisos de ciudadanos que piden la presencia de los especialistas para hacer frente a estos insectos en sus hogares, jardines y urbanizaciones. Hasta 107 casos se han atendido entre junio y agosto de este año, por los 68 del anterior. Esto supone un aumento de casi el 60% de una temporada a la otra. No todos son por la especie invasora, y también se incluyen otras avispas y abejas; aunque es las 'Vespa orientalis' (muchas veces figuran «sin identificar») la que tira al alza de la estadística, según la relación de intervenciones consultada por SUR.

«Los avispones orientales ya se instalado en Málaga, desde el año pasado se han extendido más y ya han ocupado toda la provincia», corrobora el catedrático de Zoología. Aunque en realidad este año su ciclo ha sido hasta cierto punto anómalo; y si no se ven todavía más ejemplares revoloteando este verano es gracias, precisamente, a unos fenómenos meteorológicos que han frenado el auge.

La ayuda de las danas

«Ha habido menos densidad en primavera y principios de verano por las riadas y las danas», afirma el científico. Y es que las reinas pasan el invierno escondidas en pequeños nidos, generalmente en el suelo, así que es posible que los desbordamientos de los ríos y arroyos hayan acabado con muchas de ellas.

«Debemos fomentar a las especies naturales que son depredadores de avispas» Raimundo Real Catedrático de Zoología (UMA)

En cambio, otras muchas quedaron con vida y ya han logrado formar sus colmenas (en la tierra y en recovecos), y han comenzado a salir las obreras. Su presencia es más destacada estos días porque las avispas ya están buscando proteínas en la carroña (animales muertos); así como en la basura... Y lo que es mucho peor: cazando abejas.

Como explica Raimundo Real, esa carne tiene como objetivo alimentar a las larvas, ya que los adultos comen fruta. De ahí que este verano se estén viendo con frecuencia cerca de chiringuitos, en busca de restos en el suelo; así como en los contenedores de basura. «El primer consejo es no dejar a la vista desperdicios de carne ni pescado, siempre tienen que estar bien tapados».

Los mayores daños los producen cuando atacan a las abejas, que son fundamentales para el equilibrio ecológico de toda la biodiversidad. Además de cazar a muchos ejemplares individuales, provocan el llamado «síndrome de miedo» en las colmenas, lo que hace que estas se atrincheren dentro y mueran por sed y hambre.

«En primavera el trampeo es más efectivo, para acabar con las reinas» Joaquín Becerra Técnico de apicultura de Coag

Pero no solo eso. Juan Molina, presidente y veterinario de la Asociación Malagueña de Apicultores asegura que también capturan saltamontes, en grandes cantidades; además de mariposas, hormigas y otras avispas. «Es un súper depredador; la avispa velutina se ha estudiado que caza casi 2.000 especies de insectos, y esta puede ser igual o peor».

Cómo combatirlas

La solución es difícil de abordar aunque hay opciones. En primer lugar, un control ecológico, mediante el fomento de especies que son depredadores naturales, tales como el abejaruco, el abejero y el cernícalo, que se alimentan de estos insectos, entre otras presas. «Son especies que están especializadas en insectos himenópteros (alas membranosas), así que sería positivo potenciar este tipo de especies y protegerlas». También los avispones autóctonos, como es el avispón europeo (Vespa crabro) compiten contra los invasores y suelen tener ventaja. Además, cabe esperar que, con el tiempo, los ecosistemas se reajusten y surjan otras especies depredadoras, tales como murciélagos, hormigas y lagartijas.

«Es un súper depredador, puede cazar casi 2.000 especies de insectos» Juan Molina Presidente de la Asociación Malagueña de Apicultores

Sobre las campañas de control con insecticidas, el catedrático advierte de que son «armas de doble filo», porque también afectan a las especies locales; por lo que sólo se deben usar cuando haya aglomeraciones de avispas orientales, y bajo vigilancia para evitar que caigan también las buenas.

Aunque la mejor medida sigue siendo localizar los nidos y retirarlos. Si bien estas tareas llevan tiempo y unos costes elevados, y por eso sólo se interviene en zonas urbanas, cuando afecta a ciudadanos, pero no en zonas rurales. «Hay que avisar a los ayuntamientos para que manden a Bomberos o servicios operativos, siempre se tiene que hacer por especialistas porque son peligrosas».

Jaque a las reinas

En realidad, habitualmente no son agresivas, pero sí atacan cuando se trata de defender su nido. Además, pueden picar varias veces pues no pierden el aguijón, y este es tan largo que es necesario un traje protector especial.

A ello, se añade el factor estacional, como apunta Joaquín Becerra, técnico de apicultura de la organización agraria Coag. «La lucha se tiene que enfocar en el momento en el que es más vulnerable». Cuando las temperaturas son más suaves, al inicio de la primavera, es cuando la reina que ha estado hibernando sale y es la encargada de construir el nido. Durante un mes y medio aproximadamente desde que emerge está sola, recolectando celulosa y alimento para ella y las larvas. «Durante esa época, el trampeo es más efectivo, ya que eliminar un solo ejemplar (la reina), conlleva la muerte de un nido».

De ahí que haya que centrar los esfuerzos de trampeo en la primavera temprana, aunque sea la época en la que se ven menos ejemplares y no ejercen presión ni en las colmenas ni para los ciudadanos. «En ese tiempo sólo es una, y en pocos meses cada nido tendrá miles de avispas obreras», advierte Joaquín Becerra.