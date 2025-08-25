Avispón oriental: orígenes, características e intervenciones en Málaga

Encarni Hinojosa Málaga Lunes, 25 de agosto 2025, 23:09 Comenta Compartir

Aunque no es tan peligroso como la temida avispa asiática, el avispón oriental (Vespa orientalis) es también una especie invasora que puede causar estragos en la biodiversidad de la península ibérica y, en algunos casos, en personas...

Origen del avispón oriental Asia central y occidental Nordeste de África Madagascar Mediterráneo oriental Fuente: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU y Raimundo Real E. HINOJOSA

La principal hipótesis de por qué estas especies, que se consideran plagas, entran en nuestro ecosistema se localiza en las zonas portuarias de España.

El avispón oriental llega como polizón a los puertos españoles. Dentro de contenedores de mercancías... Provenientes de las zonas de origen. Al abrir estos contenedores, los especímenes salen al exterior. Y ya, libremente, se reproducen y dispersan de manera natural.

El avistamiento de este tipo de avispa en la península ibérica se considera raro, pero, desde hace unos diez años, se han encontrado ejemplares en distintos puntos del país.

Intervenciones de los bomberos por abejas o avispas en la provincia 2025 2024 101 60 6 6 Abejas Avispas 89 47 13 12 Sin especificar Avispón oriental Fuente: Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, a 15 de agosto de 2025 E. HINOJOSA

En Málaga, el avispón oriental se ha dejado ver tanto en municipios de la costa como del interior de la provincia. Siendo Estepona el municipio con más intervenciones en lo que va de año.

La peligrosidad de una avispa radica en su tamaño. El avispón oriental, por lo tanto, es menos peligroso que la avispa asiática, pero al compararlo con una avispa común, gana en este particular ranking de amenaza.

Principales tipos de avispas Exóticas 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 0 mm Avispa asiática Avispón bicolor 20-40 mm 25 mm Avispón oriental 25-35 mm Autóctonas 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 0 mm Avispón europeo Avispa mamut 35 mm 50 mm 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 0 mm Avispa de las arañas Avispa común Avispa europea 35 mm 20 mm Avispa papelera europea 20 mm 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 0 mm Avispa roja Abeja doméstica 20 mm 15 mm 18 mm Fuente: mapadeavispas.com E. HINOJOSA

Una de las características que más saltan a la vista del avispón oriental es la de su coloración (marrón rojizo y amarillo). Pero sus prominentes mandíbulas también merecen reseñarse.

Principales características del avispón oriental: Presencia del color amarillo en la cabeza y en franjas del cuerpo. Un marrón rojizo predomina en el resto de la anatomía. El peligroso aguijón sólo está presente en las hembras (reina y obreras). Tiene dos pares de alas.

Dentro de la propia especie, también existen diferencias entre el avispón oriental reina, obrera y zángano (macho).

Avispón oriental: diferencias entre la reina y el resto 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm 0 mm Reina Zángano 25-35 mm 10-25 mm Obrera 20-28 mm Fuente: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU E. HINOJOSA

Aunque una única picadura no supone ningún peligro para la salud, sí que hay que tener una serie de precauciones con esta variedad de himenópteros.

Peligrosidad 1 Picadura venenosa 2 Puede picar varias veces 1 2 3 4 3 Se defienden en grupo 4 También muerden Fuente: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU y Raimundo Real E. HINOJOSA

Ante la picadura de un himenóptero (abejas, avispas, etc.), hay que seguir una serie de recomendaciones para tratar la inflamación, picor, enrojecimiento y dolor que provoca.

Aplicar agua y jabón a la zona de la picadura. Aplicar frío en la hinchazón. En el caso de que se requiera (alergias), se puede tratar con antihistamínicos o con cremas locales con corticoides. En el caso de que la zona inflamada llegue hasta los 10 centímetros hay que acudir a emergencias.

El reconocimiento de cada clase de avispa es fundamental para poder tomar las precauciones necesarias ante el avistamiento de uno o varios ejemplares.

Fuentes: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU, Raimundo Real, catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA), y Javier Dionicio Elera, alergólogo.

Reporta un error