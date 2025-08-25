Avispón oriental: orígenes, características e intervenciones en Málaga
Málaga
Lunes, 25 de agosto 2025, 23:09
Aunque no es tan peligroso como la temida avispa asiática, el avispón oriental (Vespa orientalis) es también una especie invasora que puede causar estragos en la biodiversidad de la península ibérica y, en algunos casos, en personas...
Origen del avispón oriental
Asia central y occidental
Nordeste
de África
Madagascar
Mediterráneo oriental
Fuente: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU y Raimundo Real
E. HINOJOSA
La principal hipótesis de por qué estas especies, que se consideran plagas, entran en nuestro ecosistema se localiza en las zonas portuarias de España.
El avispón oriental llega como polizón a los puertos españoles.
Dentro de contenedores de mercancías...
Provenientes de las zonas de origen.
Al abrir estos contenedores, los especímenes salen al exterior.
Y ya, libremente, se reproducen y dispersan de manera natural.
El avistamiento de este tipo de avispa en la península ibérica se considera raro, pero, desde hace unos diez años, se han encontrado ejemplares en distintos puntos del país.
Intervenciones de los
bomberos por abejas o avispas
en la provincia
2025
2024
101
60
6
6
Abejas
Avispas
89
47
13
12
Sin
especificar
Avispón
oriental
Fuente: Consorcio Provincial
de Bomberos de Málaga,
a 15 de agosto de 2025
E. HINOJOSA
En Málaga, el avispón oriental se ha dejado ver tanto en municipios de la costa como del interior de la provincia. Siendo Estepona el municipio con más intervenciones en lo que va de año.
La peligrosidad de una avispa radica en su tamaño. El avispón oriental, por lo tanto, es menos peligroso que la avispa asiática, pero al compararlo con una avispa común, gana en este particular ranking de amenaza.
Principales tipos de avispas
Exóticas
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm
Avispa
asiática
Avispón
bicolor
20-40 mm
25 mm
Avispón oriental
25-35 mm
Autóctonas
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm
Avispón
europeo
Avispa
mamut
35 mm
50 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm
Avispa de
las arañas
Avispa común
Avispa europea
35 mm
20 mm
Avispa papelera europea
20 mm
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm
Avispa
roja
Abeja
doméstica
20 mm
15 mm
18 mm
Fuente: mapadeavispas.com
E. HINOJOSA
Una de las características que más saltan a la vista del avispón oriental es la de su coloración (marrón rojizo y amarillo). Pero sus prominentes mandíbulas también merecen reseñarse.
Principales características del avispón oriental:
Presencia del color amarillo en la cabeza y en franjas del cuerpo.
Un marrón rojizo predomina en el resto de la anatomía.
El peligroso aguijón sólo está presente en las hembras (reina y obreras).
Tiene dos pares de alas.
Dentro de la propia especie, también existen diferencias entre el avispón oriental reina, obrera y zángano (macho).
Avispón oriental: diferencias
entre la reina y el resto
40 mm
30 mm
20 mm
10 mm
0 mm
Reina
Zángano
25-35 mm
10-25 mm
Obrera
20-28 mm
Fuente: Centro de Salud
Pública del Ejército de EEUU
E. HINOJOSA
Aunque una única picadura no supone ningún peligro para la salud, sí que hay que tener una serie de precauciones con esta variedad de himenópteros.
Peligrosidad
1
Picadura venenosa
2
Puede picar varias veces
1
2
3
4
3
Se defienden en grupo
4
También muerden
Fuente: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU y Raimundo Real
E. HINOJOSA
Ante la picadura de un himenóptero (abejas, avispas, etc.), hay que seguir una serie de recomendaciones para tratar la inflamación, picor, enrojecimiento y dolor que provoca.
Aplicar agua y jabón a la zona de la picadura.
Aplicar frío en la hinchazón.
En el caso de que se requiera (alergias), se puede tratar con antihistamínicos o con cremas locales con corticoides.
En el caso de que la zona inflamada llegue hasta los 10 centímetros hay que acudir a emergencias.
El reconocimiento de cada clase de avispa es fundamental para poder tomar las precauciones necesarias ante el avistamiento de uno o varios ejemplares.
Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU, Raimundo Real, catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA), y Javier Dionicio Elera, alergólogo.
