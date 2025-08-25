Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Avispón oriental: orígenes, características e intervenciones en Málaga
Avispón oriental: orígenes, características e intervenciones en Málaga

Encarni Hinojosa

Encarni Hinojosa

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:09

Aunque no es tan peligroso como la temida avispa asiática, el avispón oriental (Vespa orientalis) es también una especie invasora que puede causar estragos en la biodiversidad de la península ibérica y, en algunos casos, en personas...

Origen del avispón oriental

Asia central y occidental

Nordeste

de África

Madagascar

Mediterráneo oriental

Fuente: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU y Raimundo Real

E. HINOJOSA

La principal hipótesis de por qué estas especies, que se consideran plagas, entran en nuestro ecosistema se localiza en las zonas portuarias de España.

Scroll Story imagen 0

El avispón oriental llega como polizón a los puertos españoles.

Dentro de contenedores de mercancías...

Provenientes de las zonas de origen.

Al abrir estos contenedores, los especímenes salen al exterior.

Y ya, libremente, se reproducen y dispersan de manera natural.

AUX STEP FOR JS

.

El avistamiento de este tipo de avispa en la península ibérica se considera raro, pero, desde hace unos diez años, se han encontrado ejemplares en distintos puntos del país.

Intervenciones de los

bomberos por abejas o avispas

en la provincia

2025

2024

101

60

6

6

Abejas

Avispas

89

47

13

12

Sin

especificar

Avispón

oriental

Fuente: Consorcio Provincial

de Bomberos de Málaga,

a 15 de agosto de 2025

E. HINOJOSA

En Málaga, el avispón oriental se ha dejado ver tanto en municipios de la costa como del interior de la provincia. Siendo Estepona el municipio con más intervenciones en lo que va de año.

La peligrosidad de una avispa radica en su tamaño. El avispón oriental, por lo tanto, es menos peligroso que la avispa asiática, pero al compararlo con una avispa común, gana en este particular ranking de amenaza.

Principales tipos de avispas

Exóticas

40 mm

30 mm

20 mm

10 mm

0 mm

Avispa

asiática

Avispón

bicolor

20-40 mm

25 mm

Avispón oriental

25-35 mm

Autóctonas

50 mm

40 mm

30 mm

20 mm

10 mm

0 mm

Avispón

europeo

Avispa

mamut

35 mm

50 mm

40 mm

30 mm

20 mm

10 mm

0 mm

Avispa de

las arañas

Avispa común

Avispa europea

35 mm

20 mm

Avispa papelera europea

20 mm

40 mm

30 mm

20 mm

10 mm

0 mm

Avispa

roja

Abeja

doméstica

20 mm

15 mm

18 mm

Fuente: mapadeavispas.com

E. HINOJOSA

Una de las características que más saltan a la vista del avispón oriental es la de su coloración (marrón rojizo y amarillo). Pero sus prominentes mandíbulas también merecen reseñarse.

Scroll Story imagen 0

Principales características del avispón oriental:

Presencia del color amarillo en la cabeza y en franjas del cuerpo.

Un marrón rojizo predomina en el resto de la anatomía.

El peligroso aguijón sólo está presente en las hembras (reina y obreras).

Tiene dos pares de alas.

AUX STEP FOR JS

.

Dentro de la propia especie, también existen diferencias entre el avispón oriental reina, obrera y zángano (macho).

Avispón oriental: diferencias

entre la reina y el resto

40 mm

30 mm

20 mm

10 mm

0 mm

Reina

Zángano

25-35 mm

10-25 mm

Obrera

20-28 mm

Fuente: Centro de Salud

Pública del Ejército de EEUU

E. HINOJOSA

Aunque una única picadura no supone ningún peligro para la salud, sí que hay que tener una serie de precauciones con esta variedad de himenópteros.

Peligrosidad

1

Picadura venenosa

2

Puede picar varias veces

1

2

3

4

3

Se defienden en grupo

4

También muerden

Fuente: Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU y Raimundo Real

E. HINOJOSA

Ante la picadura de un himenóptero (abejas, avispas, etc.), hay que seguir una serie de recomendaciones para tratar la inflamación, picor, enrojecimiento y dolor que provoca.

Scroll Story imagen 0

Aplicar agua y jabón a la zona de la picadura.

Aplicar frío en la hinchazón.

En el caso de que se requiera (alergias), se puede tratar con antihistamínicos o con cremas locales con corticoides.

En el caso de que la zona inflamada llegue hasta los 10 centímetros hay que acudir a emergencias.

AUX STEP FOR JS

.

El reconocimiento de cada clase de avispa es fundamental para poder tomar las precauciones necesarias ante el avistamiento de uno o varios ejemplares.

Fuentes:

Centro de Salud Pública del Ejército de EEUU, Raimundo Real, catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA), y Javier Dionicio Elera, alergólogo.

