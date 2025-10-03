Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Málaga, una de las provincias en las que más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama

La Asociación del Defensor del Paciente ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Superior de Andalucía

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:36

Comenta

Sevilla, Málaga y Cádiz, por este orden, son las provincias en las que a más mujeres va a tener que llamar la Consejería de Salud ... y Consumo de la Junta de Andalucía una vez que se ha conocido la existencia de una bolsa de en torno a 2.000 féminas en la región que se han sometido al programa del cribado del cáncer de mama y que contaban con pruebas no concluyentes, según han informado fuentes autonómicas, que han añadido que el hecho de comunicarse con ellas no quiere decir que no hayan sido avisadas ya.

