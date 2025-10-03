Málaga, una de las provincias en las que más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama

Sevilla, Málaga y Cádiz, por este orden, son las provincias en las que a más mujeres va a tener que llamar la Consejería de Salud ... y Consumo de la Junta de Andalucía una vez que se ha conocido la existencia de una bolsa de en torno a 2.000 féminas en la región que se han sometido al programa del cribado del cáncer de mama y que contaban con pruebas no concluyentes, según han informado fuentes autonómicas, que han añadido que el hecho de comunicarse con ellas no quiere decir que no hayan sido avisadas ya.

Pese a que la Junta ha apuntado hoy que son Sevilla, Málaga y Cádiz las provincias en las que se va a extremar la vigilancia sobre el colectivo de mujeres con cribados cuyas pruebas han sido no concluyentes y que es, efectivamente, en esos territorios en los que existe la mayor bolsa de Andalucía, no ha precisado el número exacto de afectadas en estas y otras zonas de la autonomía, sino que remite a la cifra global de 2.000 que se conoció ayer. «Son mujeres que se han hecho un cribado y tienen un resultado no concluyente», han insistido las fuentes consultadas.

Este periódico trató de recabar el jueves la cifra exacta de mujeres afectadas en Málaga, pero tanto asociaciones relacionadas con la lucha contra el cáncer como algunos hospitales descartaron, en principio, que hubiera algunas afectadas en sus respectivas unidades de mama, aunque bien es cierto que se trataba del segundo día de polémica después de conocerse la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA) sobre unas cincuenta mujeres que participaron en el programa de cribado que no habían recibido comunicación oportuna sobre resultados sospechosos tras una mamografía. Algunos retrasos puestos en conocimiento de la opinión pública eran de muchos meses o, incluso, años.

Piden la intervención de la Fiscalía

El asesor jurídico de la Asociación del Defensor del Paciente, Paco Damián Vázquez, asegura que ya están recibiendo denuncias de toda Andalucía y prevé que se multipliquen en las próximas horas, además de haber puesto ya los hechos la presidenta del colectivo, Carmen Flores, en conocimiento de la Fiscalía Superior de Andalucía. «El factor tiempo es fundamental en estos tratamientos y diagnósticos, hay 2.000 afectadas, incluidas mujeres de Málaga. Hay mujeres que han podido perder los pechos y los ganglios», ha agregado, además de recordar que él ya ha tenido algún caso por retrasos del SAS en el cribado. Considera Vázquez que la Fiscalía podría abrir diligencias de investigación, pedir al SAS el número de afectados y, una vez recabadas las pruebas, mandarlo al juzgado de Instrucción para investigar al colectivo. «Estamos recabando casos de toda Andalucía, de Sevilla, Málaga y otras provincias, y estamos iniciando las acciones en defensa de estas mujeres», ha declarado. También ha recomendado que se interpongan reclamaciones patrimoniales contra el SAS.

Las afectadas, según la Junta, son pacientes con lesiones dudosas que, en principio, no revisten gravedad, pero que deben hacerse un seguimiento fuera del cribado, siempre bajo criterio médico

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) alude a un fallo de información a las mujeres afectadas: se trata de pacientes con lesiones dudosas que, en principio, no revisten gravedad, pero que deben hacerse un seguimiento fuera del cribado, siempre bajo criterio médico.

Actualmente, cuando se realiza una mamografía a una mujer dentro del programa de cribado del cáncer de mama, hay tres posibles diagnósticos: negativo, positivo y lesión posiblemente benigna. En el caso de diagnóstico negativo, las mujeres son informadas del resultado; en el caso de diagnóstico positivo, las afectadas son igualmente informadas y derivadas para nuevos procedimientos, pero en los casos en los que se detectan lesiones posiblemente benignas las mujeres pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica.

El 98% de los casos acaban siendo benignos, según la Junta

En una reunión con AMAMA, que denunció los hechos, la consejera de Salud Rocío Hernández, señaló que hasta tres radiólogos analizan estas imágenes y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, deciden el tiempo que ha de transcurrir para la segunda prueba. «Las personas que viven ajenas a estas circunstancias reciben, al cabo de meses o de un año, una llamada que no esperan para esa segunda cita, fijada por el radiólogo, y sienten alarma, intranquilidad y angustia», aseguró la Junta el jueves.

La consejera se ha comprometido a corregir este aspecto, y, de hecho, desde ayer se llama una a una a las 2.000 mujeres afectadas con el fin de informarles de que en su día se detectó una lesión, probablemente benigna, y que sus casos están siendo atendidos por un equipo médico, de forma que en el tiempo que han marcado los facultativos volverán a ser llamadas para una nueva prueba. El 98% de los casos terminan siendo diagnosticados como benignos.

Fuentes de la Junta afirman que buena parte de esas mujeres sí habrían sido contactadas en tiempo y forma, «en la mayoría de los centros se llama antes, en algunos no», pero al no ser obligatoria la llamada no queda constancia en la historia clínica, «por lo que no es posible saber cuántas conocen su situación y cuántas no», por eso se las va a llamar a todas en el plazo de siete días.

«Ahora se va a llamar a todo el mundo», dice la Junta, incluidas las mujeres que se han hecho un cribado y tienen un resultado no concluyente

El programa de cribado, indican las fuentes, es de los años 90 y son diferentes grupos de trabajo los que lo actualizan el protocolo, «siempre se ha hecho así, no es que antes se hiciera o no, hemos detectado que es mejor llamar tanto en el caso de sí como del no, por lo tanto eso es lo que se va a hacer», es decir, comunicarse con las afectadas no sólo en los casos de resultados positivos o negativos, sino también en aquellos cribados no pruebas no concluyentes. «Ahora se va a llamar a todo el mundo», declaran.

«¿Por qué no llaman si hay signo de alerta?»

La secretaria general de la asociación denunciante, María José de la Fuente, aseguraba el jueves por la mañana a SUR que no habían recibido denuncias desde Málaga, pero indicaba que podrían llegar algunas a medida que avanzaran las horas dado que recibieron numerosas llamadas y mensajes que no pudieron atender. «Te llaman para hacerte en el cribado la mamografía, te la haces, la enfermera te dice que no te preocupes, si tienes algo en diez días te llamamos. Pasan ocho meses, recibes otra llamada en la que te dicen que te tienen que ampliar el estudio porque se ha visto una anomalía, te hacen la ecografía, el radiólogo lo ve, te biopsian, y el pronóstico varía un 1.000%», dijo a SUR, para preguntarse luego: «¿Por qué no llaman si hay signo de alerta? Con algunas mujeres dos años han tardado, ya están sin mama y con un tratamiento muy fuerte», dice.