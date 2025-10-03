Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, este viernes en un foro en Galicia junto a Núñez Feijóo y el presidente gallego, Alfonso Rueda. Elena Fernández / Europa Press
Política andaluza

La consejera de Salud descarta dimitir y la oposición aumenta su presión sobre Juanma Moreno

El presidente de la Junta aplaza su decisión sobre las responsabilidades políticas a después de la puesta en marcha de un plan de choque para solucionar el problema

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:28

Comenta

Mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantado que la semana que viene se anunciará un plan de choque para afrontar el problema ... suscitado en el programa de cribado de cáncer de mama, la oposición al Gobierno andaluz aumenta la presión sobre el jefe del Ejecutivo y el reclamo de cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Toda la oposición de izquierdas ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria y Vox apunta contra el presidente andaluz como principal responsable.

