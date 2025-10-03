La consejera de Salud descarta dimitir y la oposición aumenta su presión sobre Juanma Moreno

Mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha adelantado que la semana que viene se anunciará un plan de choque para afrontar el problema ... suscitado en el programa de cribado de cáncer de mama, la oposición al Gobierno andaluz aumenta la presión sobre el jefe del Ejecutivo y el reclamo de cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Toda la oposición de izquierdas ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria y Vox apunta contra el presidente andaluz como principal responsable.

La consejera, Rocío Hernández, descartó este viernes presentar la dimisión por lo que considera errores de comunicación. Dimitir, afirmó, «sería lo fácil» y su responsabilidad es la de mejorar el sistema.

«En este caso mi responsabilidad es que a estas mujeres se les informe, se les haga la prueba en el tiempo en el que el radiólogo considera que se le debe hacer e ir mejorando el programa de cribado. Es decir, esa es mi responsabilidad. Lo otro aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil», señaló.

Hernández aclaró que no todas las mujeres con diagnósticos no concluyentes a las que se llamará una a una, según la medida anunciada el jueves, hayan estado en una situación de no haber sido atendidas. Se trata, en todo caso, de pacientes con posibles lesiones benignas, las imágenes de cuyas pruebas han sido analizadas por hasta tres radiólogos y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, se decide el tiempo que ha de transcurrir para la segunda prueba.

Explicó que algunas de estas mujeres en esa fase intermedia no han sido informadas sobre cuál es la situación, pero rechazó que eso suponga que estuvieran desatendidas o que haya habido retrasos. Según Hernández, un 98 por ciento de estos casos que necesitan una segunda prueba terminan siendo diagnosticados como benignos y «no tienen cáncer». Algunas de ellas ya han sido informadas, pero la Consejería las volverá a llamarlas «a todas» para informarles.

Cambio de protocolo

Por su parte, Juanma Moreno adelantó que se va a modificar el protocolo de este programa y que la semana próxima se dará a conocer un plan de choque para corregir el problema. Posteriormente, afirmó, se tomará la decisión en cuanto a las responsabilidades políticas.

«Hay un director general, hay un jefe de servicio, hay una consejera, un viceconsejero, y, a partir de ahí, lógicamente, tomaremos una decisión en cuanto a las responsabilidades políticas«, dijo el presidente, que lamentó que él mismo no haya contado con la información sobre lo que estaba ocurriendo con el retraso en las pruebas hasta el lunes por la noche. Según afirmó, se trata de un error en materia de información que también debe corregirse.

El presidente de la Junta explicó que este mismo viernes hubo una reunión para abordar este asunto y que durante el fin de semana se seguirá trabajando con el objeto de «detectar dónde ha estado el problema, darle solución al problema y después buscar las responsabilidades de quién ha ocasionado el problema».

Solventar el problema

«Creo que ahora, más que buscar responsabilidades, lo que tenemos que es solventar el problema», insistió el presidente, que informó que se está trabajando en un plan de choque que se dará a conocer la próxima semana con el fin de abordar un «cambio en el protocolo, en el que demos toda la información».

Según Moreno, la situación que se ha producido va a servir para mejorar y perfeccionar todo el programa de cribado de cáncer de mama y también otros posibles cribados.

Mientras tanto, los grupos parlamentarios de izquierdas -Socialista, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han coincidido en respaldar la propuesta de creación de comisión de investigación en la Cámara sobre este asunto.

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, fue el primero este viernes en plantear la iniciativa y señaló que esperaba poder registrarla formalmente con la firma también de los grupos de PSOE-A y de Por Andalucía. Posteriormente, las portavoces tanto del Grupo Socialista, María Márquez, como de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, confirmaron que la compartían.

Márquez defendió la necesidad de crear la comisión, advirtió de que no basta con pedir disculpas y reiteró el reclamo de dimisión de la consejera de Salud, «que ni puede, ni debe, seguir un minuto más en el cargo».

«Los tres grupos de la izquierda estamos de acuerdo en la necesidad de que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento que permita arrojar luz y depurar responsabilidades ante la que es sin duda la mayor crisis sanitaria en España», dijo.

Montero

Su jefa de filas, María Jesús Montero, afirmó que lo sucedido evidencia que el conjunto del sistema sanitario público andaluz ha colapsado.

«Primero, acusaron a las mujeres andaluzas con cáncer de manipuladoras, ahora Moreno Bonilla, en vez de asumir su responsabilidad, dice que era mejor no informar a las pacientes para no generarles ansiedad», ha lamentado María Jesús Montero, quien ha calificado como «impresentable» la actitud del presidente de la Junta en esta crisis.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, vinculó el problema a la «política de recortes» y «de desmantelamiento» del sistema sanitario público andaluz que a su juicio está llevando a cabo Juanma Moreno, a quien considera el «gran responsable político» de esta situación.

Al otro lado del arco político, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, también apuntó contra el presidente de la Junta, a quien consideró el principal responsable de la situación generada y le advirtió de que «no puede escudarse en profesionales».