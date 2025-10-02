El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado a llamar una por una a las 2.000 mujeres que se han sometido al programa de ... cribado preventivo de cáncer de mama cuyos primeros resultados no han sido concluyentes. Afronta de esta manera la crisis abierta después de conocerse que en un número no determinado de casos se han producido fallos en la comunicación tras resultados dudosos en la primera mamografía. En una semana, todas estas mujeres habrán sido avisadas.

Según la Junta, se trata de evitar que, al recibir una llamada para segunda cita o revisión al cabo de meses o incluso un año después de la primera prueba, las pacientes entiendan que se ha tratado de un olvido o un error de gestión.

Los de estas 2.000 pacientes son casos con lesiones dudosas que en principio no revisten gravedad, pero que deben hacerse un seguimiento fuera del cribado, siempre bajo criterio médico.

El anuncio fue realizado este jueves por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto de inauguración de un nuevo centro de salud en Torremolinos. A la misma hora, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, se reunía con la asociación AMAMA para informarle de que, tras el análisis detallado de los circuitos y de los datos de pacientes pendientes de pruebas complementarias, el SAS ha confirmado que la situación detectada corresponde a un fallo de información a estas mujeres que deben hacerse una segunda prueba.

Tres posibles diagnósticos

Actualmente, cuando se realiza una mamografía a una mujer dentro del programa de cribado del cáncer de mama existen tres posibles diagnósticos: negativo, positivo y lesión posiblemente benigna. En el caso de diagnósticos negativos, las pacientes son informadas del resultado; en el caso de diagnósticos positivos, las mujeres son igualmente informadas y derivadas para nuevos procedimientos pero, en los casos en los que se detectan lesiones posiblemente benignas las mujeres pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica, según explica la Junta.

La consejera ha indicado que, en estos casos, hasta tres radiólogos analizan las imágenes y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, deciden el tiempo que ha de transcurrir para la segunda prueba. Las pacientes, que viven ajenas a estas circunstancias, reciben al cabo de meses o de un año una llamada que no esperan para esa segunda cita -fijada por el radiólogo- «y sienten alarma, intranquilidad y angustia».

«Es algo normal y creemos que hay que corregirlo, porque se puede corregir», ha señalado la consejera, que ha anunciado que desde este jueves se ha empezado a llamar a todas estas mujeres, unas 2.000 en toda Andalucía, para informales de que en su día se les detectó una lesión probablemente benigna, que sus casos están siendo atendidos por un equipo médico y que, en el tiempo que han marcado los facultativos, volverán a ser llamadas para una nueva prueba. El 98% de estos casos terminan siendo diagnosticados como benignos, según el SAS.

Protocolo

Esta llamada o cita informativa para las pacientes será incluida en el protocolo del programa de cribado del cáncer de mama para «estar más cerca de estas mujeres, que cuenten con toda la información desde el primer momento y que sientan un acompañamiento del Servicio Andaluz de Salud en este proceso de incertidumbre», ha señalado la consejera de Salud y Consumo.

Muchas de esas mujeres sí están informadas porque hay centros y equipos médicos que han incluido esa llamada o cita informativa en la rutina del procedimiento, pero al no ser obligatoria no queda constancia en la historia clínica, por lo que no es posible saber cuántas conocen su situación y cuántas no, explica la Consejería.

De ahí que se vaya a llamar a todas: unas 2.000 mujeres del total de población dentro de este programa, que son en torno a 1,3 millones de mujeres andaluzas. En el plazo de una semana, todas habrán sido informadas de su situación.

Rocío Hernández ha incidido en el mensaje de tranquilidad: «En Andalucía tenemos un programa de cribado de mama sólido y protocolizado, que funciona bien». Además, ha vuelto a lamentar profundamente las situaciones de incertidumbre que hayan podido vivir algunas mujeres y ha reiterado su compromiso con la mejora continua del programa y la atención a las pacientes.

Tres años para atrás

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha confirmado que la Consejería «no sabe quién tomó la decisión» de no informar a las mujeres cuyas mamografías dudosas implicaron la petición de una segunda prueba complementaria -ecografía-. En la reunión mantenida con la consejera Rocío Hernández -«que ha pedido disculpas en varias ocasiones»-, la Junta ha informado a Amama de que revisará las mamografías de «tres años para atrás» y que «están depurando responsabilidades».

Los puntos críticos que están confirmados por el momento por la Consejería de Salud son el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y «varios centros de salud». En cuanto al circuito preferente para las pacientes afectadas por los retrasos, Amama ha señalado que «tendría que estar ya operativo». «Nos hemos sentido ninguneadas. No venimos a hacer política sino a que se arregle», ha lamentado Claverol. La asociación está valorando presentar una demanda colectiva. La decisión final dependerá de la información y las medidas que se tomen en el plazo de un mes, ha puntualizado el abogado Manuel Jiménez.