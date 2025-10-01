Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rocío Hernández, este miércoles con los también consejeros Antonio Sanz y Arturo Bernal. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Juanma Moreno pide ayuda para localizar a las afectadas por los errores en el cribado de cáncer de mama

El presidente solicita a la asociación que canaliza las denuncias, que se ha reunido con el PSOE, que también comparta la información con la consejera de Salud

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:20

La Junta de Andalucía ha fijado como prioridad localizar a las pacientes afectadas por los errores en el programa de cribado de cáncer de mama ... que han salido a la luz esta semana y que han provocado que la oposición reclamara el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

