Una directiva europea obliga a los ayuntamientos a cobrar ya a sus vecinos una tasa de basura

La cuenta atrás impuesta por la Unión Europa ha terminado ya. Desde este mes de abril, los ayuntamientos están obligados por una directiva comunitaria y su correspondiente norma estatal (la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circula) a instaurar desde este mes una tasa que repercuta íntegramente a sus vecinos (incluyendo a ciudadanos y empresas) el coste de la recogida y tratamiento de residuos. Una medida que busca incrementar la concienciación ciudadana, pero que no es fácil de materializar (por la dificultad de crear un cálculo equitativo) y, además, resulta impopular, por lo que ayuntamientos como el de Málaga capital van a «intentar retrasar todo lo posible» el cobro de esta tasa específica de basura para «intensificar la labor de concienciación». Así lo ha reconocido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el 'Foro Málaga Limpia: La gestión de residuos ante el reto de la sostenibilidad', organizado por SUR con el patrocinio de la Diputación de Málaga, la Mancomunidad de la Costa de Sol Occidental y Ecoembes. El director del periódico, Manolo Castillo, ha presentado este encuentro, que se ha celebrado en el hotel Vincci Posada del Patio.

De la Torre ha participado en una mesa redonda junto a Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; y Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Salado ha explicado que el ente supramunicipal ha diseñado un modelo de ordenanza para los pequeños municipios, pero éstos tienen que adaptarlo cada uno a su realidad. Y no es fácil. «La Unión Europea y el Estado legislan, el papel lo soporta todo y no tienen en cuenta a los municipios. Pero los ayuntamientos no están preparados», ha advertido Salado. «Esto implica unos requisitos altísimos de recursos, de tecnología... Hay pueblos que no tienen todavía contenedor marrón y además, los pequeños municipios no tienen servicios jurídicos para hacer sus ordenanzas. En la Diputación estamos trabajando en eso pero hay que adaptar el modelo a cada municipio», ha explicado.

Manuel Cardeña ha insistido en la inevitabilidad de esta medida. «Si los municipios no cumplen, puede haber multas», ha advertido, consciente de que no es una medida fácil de comprender para la ciudadanía, sobre todo porque el vecino que recicle adecuadamente va a pagar lo mismo que el que no lo haga, ya que a día de hoy no hay capacidad tecnológica de medir invidualizadamente cuánta basura genera cada hogar o negocio. «Hay algunas experiencias en el Norte: a cada vecino se le da una tarjeta y cuando echa la basura orgánica al contenedor marrón se le van sumando puntos para actividades deportivas, descuentos, etcétera. La idea es que vayamos buscando que exista algún incentivo al que hace las cosas bien, ya que el objetivo es ir reduciendo lo más posible las toneladas de basura que llegan al vertedero», ha explicado el presidente de la Mancomunidad.

¿Cuánto les va a costar a los vecinos?

¿Cuánto les va a costar esta nueva tasa a los ciudadanos? Depende de cada municipio y también del cálculo que se haga para repartir el coste de la recogida y el tratamiento de los residuos entre el total de vecinos y establecimientos censados. Hay ayuntamientos que ya han anunciado cuánto van a cobrar: por ejemplo, Vélez-Málaga (donde se cobrará entre 101 y 135 euros a las viviendas cada año) o Rincón de la Victoria (donde la tasa media por vivienda superará los 160 euros anuales). La capital malagueña estableció en su proyecto de ordenanzas de este año que se cobraría un fijo 93,44 euros al año más IVA por vivienda, a lo que se sumarán una cuantía variable en función del consumo de agua, que podrá llegar hasta 224 euros.

Dado que muchos municipios cobran actualmente la tasa de basura junto al IBI y ahora tendrán que cobrarla separada, queda otra duda: ¿bajará la contribución? Tanto Salado como Cardeña y De la Torre han planteado que habrá que estudiar «mecanismos de compensación».