«Crear plantas de cogeneración es la clave para reducir la basura en los vertederos de Málaga»

Cogeneración. Este es el concepto que más se ha repetido hoy en la mesa: Gestión operativa de residuos: eficiencia e innovación, que ha ofrecido la perspectiva técnica dentro del foro Málaga Limpia, organizado por SUR con la colaboración de Ecoembes, Diputación Provincial de Málaga y Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Eso como primera idea; porque la segunda es un mensaje directo a la población: lo importante es que lo que vaya a los contenedores de reciclaje (amarillo, azul, verde...) sea lo correcto, para evitar los rechazos. Y en caso de duda, mejor al gris.

Raúl García Paine es el director gerente de Limpieza de Málaga (Limasam), una empresa pública que atiende a la gestión de los residuos de la población de la capital (580.000 personas), que producen 270.000 toneladas de basura al año. Según explica, el gran reto es acabar con el depósito en vertederos, con un máximo del 10% que impone la nueva normativa europea. Y ahí es donde entra en escena la posibilidad de convertir la basura en energía eléctrica: «Ningún técnico pone en cuestión la cogeneración y la valorización energética, pero es verdad que tiene muy mala imagen».

Al respecto, César López Ansorena, director del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, coincide: «Esa es la clave; en Europa ya no hay vertederos porque todo va a cogeneración, el problema es el concepto de incineración y la imagen de la chimenea negra, pero hoy en día pasas por delante de una planta y no te das cuenta». Además de producir electricidad para los hogares, esta técnica sirve para recuperar metales, entre otros usos. «La materia se transforma en energía, se necesitan plantas de cogeneración».

Separar bien la basura

La segunda cuestión que ha destacado el panel de expertos es la separación domiciliaria de los residuos que son reciclables. En este punto, Marco Navarro, técnico de RSU y Medio Ambiente de la Mancomunidad Costa del Sol Occidental, considera que es fundamental mejorar la concienciación ciudadana, «fomentar que se recicle lo máximo posible, para que ciudadano pague lo menos posible». Se refiere al incremento de tasas que la UE ha impuesto por los restos que sigan llegando a los vertederos. El reto es que en 10 años ya sólo llegue el 10%».

Desde su punto de vista, hay que bonificar al que lo hace bien, «premiar al usuario que se registra con sus datos y hace las aportaciones correctas». Especialmente en la recogida de resto orgánicos o bioresiduos. En su ámbito de la Costa del Sol, el año pasado sólo se recabaron 7.000 toneladas de este tipo, «muy poco todavía», que sirve para generar compost de calidad. «Implantar el contenedor marrón es muy importante».

El reto es llegar a los objetivos que nos marca Europa con las herramientas que da la ley, pero si el ciudadano no colabora, no llegaremos», añade el gerente de Limasam. Para ello, hace falta lograr la concienciación y facilitar la separación domiciliaria. «La nueva ordenanza contempla bonificaciones al que lo hace bien, pero el que lo haga mal tiene que tener una sanción», advierte. También aboga por explicar bien lo que es la basura orgánica y qué debe ir al nuevo contenedor marrón. Y si hay dudas sobre el reciclaje, mejor al contenedor gris antes que mezclar lo que no es.

Para el director del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, la normativa europea pretende que el ciudadano visualice que la basura cuesta dinero. Y el 50% de la basura va todavía al vertedero. A ello, añade el reto que supone el turismo, cuando en verano la Costa del Sol multiplica por tres su población. «Málaga tiene que hacer un esfuerzo extra para alcanzar las metas de recuperación de la basura».

En este punto, coincide en que lo importante es lograr que vaya a los contenedores de reciclaje «exactamente lo que tiene que ir en cada uno»; y a su juicio es preferible incentivar que sancionar, «es tarea de educar».